"أغلق هذا الفصل"... مدير عام "أوجيرو" يقدّم استقالته من منصبه (صورة)

قدّم ، اليوم الأحد، استقالته من منصبه كمدير عام لـ" " في .

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وقال في رسالة الاستقالة: "بعد رحلة رائعة، أتنحى عن منصبي كرئيس والمدير العام لأوجيرو للاتصالات".



وأضاف كريدية: "وإذ أغلق هذا الفصل، أود أن أعرب عن امتناني العميق لجميع شركائنا وموردينا والمتعاونين الدوليين وأصحاب المصلحة الذين وقفوا إلى جانب أوجيرو- خاصة خلال الأوقات الأكثر صعوبة في لبنان".



وتابع: "لقد كان لدعمكم الثابت والتزامكم وإيمانكم بمهمتنا دوراً أساسياً في مساعدتنا على إبقاء لبنان متصلاً. سواء من خلال البنية التحتية الحيوية أو المعرفة التقنية أو التوجيه الاستراتيجي أو ببساطة ثقتكم في فريقنا، فقد مكنتم أوجيرو من تحمل مسؤولياتها حتى عندما كانت الصعاب في غير صالحنا".



في السياق، قال السابق لهيئة "أوجيرو" : "مبروك مسبقاً لأحمد تعيينه على طاولة في الأسبوع المقبل رئيساً ومديراً عاماً لأوجيرو".



وتابع: "وزير الاتصالات ووزارة الدولة للتنمية الإدارية ووزراء القوات في الحكومة والقوى السياسية المختلفة، حتى المتعارضة، أجمعت على تعيينه وتوافقت على إسمه".

