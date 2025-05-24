بأجواء هادئة.. الجنوبيون يواصلون الاقتراع في الانتخابات البلدية والاختيارية (تحديث مستمر)

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انطلقت الجولة الرابعة والاخيرة من والاختيارية في محافظتَيّ الجنوب والنبطية بعد فتح صناديق الاقتراع في أقلام الاقتراع بدءًا من السابعة صباحًا. وأعلنت في هذا السياق عن فوز 109 بلديات بالتزكية من أصل 272.رئيس الجمهورية العماد استهل العملية الانتخابات بجولة تفقدية لغرفة العمليات في سرايا ، حيث عقد اجتماعًا مع كبار الامنيين بحضور وزيريّ الداخلية والدفاع ومحافظ الجنوب.دعا من الجميع للتصويت بكثافة لاختيار الخيار الصحيح الذي يمثل إنماء القرى، معتبرًا أن هذه الإنتخابات إنمائية ودليل على أن إرادة الحياة أقوى من الموت وإرادة البناء أقوى من الهدم، ومثنيًا على عمل والمتابعة الدقيقة لإنجاح هذه العملية.وأضاف:" اليوم ليس فقط عيد التحرير وإنّما عيد والخيار الصحيح، وصوّتوا للخيار الصحيح".ثم انتقل من صيدا إلى سراي لتفقّد سير العملية البلدية والاختيارية في محافظة النبطية والاطّلاع على مجرياتها.وقال من سراي النبطية: "رغم الاعتداءات الاسرائيلية ابن الجنوب مصمم على اجراء الانتخابات وهذه ارادة الصمود والحياة، هذه الفرصة لابن الجنوب للمساهمة في الإنماء فالمشاركة في بناء البلدة وبناء الغد لأجل جيل هي واجب ومسؤولية، أبارك لمن فاز بالتزكية، وأبارك سلفًا لمن سيفوز في صناديق الاقتراع، فالمركز ليس امتيازًا بل مسؤولية، وعليكم أن تكونوا على قدر الثقة، في خدمة أبناء ضيعكم بإخلاص وتفانٍ".وتابع:" نتمنّى أن تنتهي الإنتخابات على خير وأن تمهّد للإنتخابات النيابيّة العام المقبل".ومن ثم انتقل عون إلى مسقط رأسه العيشية حيث أدلى بصوته لإنتخاب مختار بعد فوز البلدية بالتزكية.وقال:" من سيربح يمثلني"، ودعا المواطنين الى" التصويت بكثافة في كافة المناطق في محفاظتي الجنوب والنبطية".أكد أحمد خلال جولة له في النبطية مواكبة للمرحلة الأخيرة من الانتخابات البلدية والاختيارية في الجنوب ان "لبنان ينهض دائماً من بين الركام، مشيرا إلى ان الإنتخابات انطلقت بكلّ أمان وهناك بعض النواقص اللوجستيّة في بعض الأماكن كما في البازوريّة ونتابعها"، كما قال.وتابع: "وردت شكاوى أمس تبيّن لاحقاً أنّها لم تكن جدّية كما قمنا بعدد من التوقيفات، ونأمل بأن تكون انتخابات الجنوب بداية لعودة الحياة".وأشار إلى ان عددا كبيرا من بلدات الجنوب فاز بالتزكية وانه يعمل مع الحكومة لإعادة تمويل الصندوق البلدي.وشدد وزير الداخلية على ان لبنان لم ينتظر ضمانات لاجراء الانتخابات في الجنوب، وقال: "الدولة موجودة وتواكب العملية والشعب أخذ القرار بممارسة حقه".