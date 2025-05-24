بأجواء هادئة.. الجنوبيون يواصلون الاقتراع في الانتخابات البلدية والاختيارية (تحديث مستمر)

انطلقت الجولة الرابعة والاخيرة من الانتخابات البلدية
والاختيارية في محافظتَيّ الجنوب والنبطية بعد فتح صناديق الاقتراع في أقلام الاقتراع بدءًا من السابعة صباحًا. وأعلنت وزارة الداخلية
في هذا السياق عن فوز 109 بلديات بالتزكية من أصل 272.
رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون
استهل العملية الانتخابات بجولة تفقدية لغرفة العمليات في سرايا صيدا
، حيث عقد اجتماعًا مع كبار القادة
الامنيين بحضور وزيريّ الداخلية والدفاع ومحافظ الجنوب.
عون يدعو للتصويت بكثافة
الرئيس عون
دعا من غرفة العمليات
الجميع للتصويت بكثافة لاختيار الخيار الصحيح الذي يمثل إنماء القرى، معتبرًا أن هذه الإنتخابات إنمائية ودليل على أن إرادة الحياة أقوى من الموت وإرادة البناء أقوى من الهدم، ومثنيًا على عمل الأجهزة الأمنية
والمتابعة الدقيقة لإنجاح هذه العملية.
وأضاف:" اليوم ليس فقط عيد التحرير وإنّما عيد الديمقراطية
والخيار الصحيح، وصوّتوا للخيار الصحيح".
ثم انتقل من صيدا إلى سراي النبطية
لتفقّد سير العملية الانتخابية
البلدية والاختيارية في محافظة النبطية والاطّلاع على مجرياتها.
وقال من سراي النبطية: "رغم الاعتداءات الاسرائيلية ابن الجنوب مصمم على اجراء الانتخابات وهذه ارادة الصمود والحياة، هذه الفرصة لابن الجنوب للمساهمة في الإنماء فالمشاركة في بناء البلدة وبناء لبنان
الغد لأجل جيل المستقبل
هي واجب ومسؤولية، أبارك لمن فاز بالتزكية، وأبارك سلفًا لمن سيفوز في صناديق الاقتراع، فالمركز ليس امتيازًا بل مسؤولية، وعليكم أن تكونوا على قدر الثقة، في خدمة أبناء ضيعكم بإخلاص وتفانٍ".
وتابع:" نتمنّى أن تنتهي الإنتخابات على خير وأن تمهّد للإنتخابات النيابيّة العام المقبل".
ومن ثم انتقل عون إلى مسقط رأسه العيشية حيث أدلى بصوته لإنتخاب مختار بعد فوز البلدية بالتزكية.
وقال:" من سيربح يمثلني"، ودعا المواطنين الى" التصويت بكثافة في كافة المناطق في محفاظتي الجنوب والنبطية".
جولة لوزير الداخلية
أكد وزير الداخلية
أحمد الحجار
خلال جولة له في النبطية مواكبة للمرحلة الأخيرة من الانتخابات البلدية والاختيارية في الجنوب ان "لبنان ينهض دائماً من بين الركام، مشيرا إلى ان الإنتخابات انطلقت بكلّ أمان وهناك بعض النواقص اللوجستيّة في بعض الأماكن كما في البازوريّة ونتابعها"، كما قال.
وتابع: "وردت شكاوى أمس تبيّن لاحقاً أنّها لم تكن جدّية كما قمنا بعدد من التوقيفات، ونأمل بأن تكون انتخابات الجنوب بداية لعودة الحياة".
وأشار إلى ان عددا كبيرا من بلدات الجنوب فاز بالتزكية وانه يعمل مع الحكومة لإعادة تمويل الصندوق البلدي.
وشدد وزير الداخلية على ان لبنان لم ينتظر ضمانات لاجراء الانتخابات في الجنوب، وقال: "الدولة موجودة وتواكب العملية والشعب أخذ القرار بممارسة حقه".