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لبنان

العملية الانتخابية مستمرة.. جزين تتصدر نسب الاقتراع (تحديث مستمر)

Lebanon 24
24-05-2025 | 02:30
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توزعت نسب الاقتراع في محافظتي الجنوب والنبطية حتى الساعة 9 صباحاً على الشكل التالي: 

- محافظة النبطية: 3.71%
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-قضاء النبطية: 4.15%
-قضاء حاصبيا: 4.56%
-قضاء بنت جبيل: 3.00%
-قضاء مرجعيون: 3.47%

- محافظة لبنان الجنوبي: 4.91%
-قضاء صيدا: 4.94%
-قضاء صور: 4.23%
-قضاء جزين: 7.32%
 
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