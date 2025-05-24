العملية الانتخابية مستمرة.. جزين تتصدر نسب الاقتراع (تحديث مستمر)

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توزعت نسب الاقتراع في محافظتي الجنوب والنبطية حتى الساعة 9 صباحاً على الشكل التالي:- : 3.71%-قضاء : 4.15%-قضاء : 4.56%-قضاء : 3.00%-قضاء : 3.47%- محافظة الجنوبي: 4.91%-قضاء : 4.94%-قضاء صور: 4.23%-قضاء : 7.32%