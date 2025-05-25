Advertisement

لبنان

سماع دوي انفجار في الزرارية.. هذا ما حصل هناك

Lebanon 24
25-05-2025 | 01:38
A-
A+
Doc-P-1365593-638837592478049748.jpg
Doc-P-1365593-638837592478049748.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت المعلومات عن سماع دوي انفجار في بلدة الزرارية - جنوب لبنان.
Advertisement
 
 
 
وذكرت المصادر أن الصوت القوي الذي ترددت أصداؤه في البلدة، ناجم عن مخلفات الحرب، وذلك بعد اندلاع حريق في المنطقة تسبّب في تفجيره.
 
 
مواضيع ذات صلة
سماع دوي انفجار ضخم في مخيم نور شمس في طولكرم
lebanon 24
25/05/2025 10:16:52 Lebanon 24 Lebanon 24
سماع دويّ انفجار في جنوب لبنان
lebanon 24
25/05/2025 10:16:52 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع السعودية: سماع دوي انفجار بالمنطقة الشرقية نتيجة لمناورات تدريبية للقوات المسلحة
lebanon 24
25/05/2025 10:16:52 Lebanon 24 Lebanon 24
المرصد السوري: سماع دوي انفجار في منطقة البحوث العلمية في حي مساكن برزة بالعاصمة دمشق
lebanon 24
25/05/2025 10:16:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:16 | 2025-05-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:56 | 2025-05-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2025-05-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:30 | 2025-05-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:18 | 2025-05-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:30 | 2025-05-25
03:00 | 2025-05-25
02:57 | 2025-05-25
02:45 | 2025-05-25
02:15 | 2025-05-25
02:11 | 2025-05-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24