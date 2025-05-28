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لبنان

قرار يسرّع عودة

Lebanon 24
28-05-2025 | 17:11
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من المتوقّع أن يؤثر قرار المفوضية السامية للاجئين بوقف التغطية الصحية داخل لبنان للاجئين السوريين، بتسريع عودة عدد كبير، يُقدَّر بعشرات الألوف الى بلادهم، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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