في حارة حريك... هذا ما حصل مع الشيخ ياسر عودة

أفادت مندوبة " "، عن تعرّض الشيخ للضرب في وضح النهار وأمام المواطنين، في منطقة حارة حريك.

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وفي هذا السياق، صدر عن المحامي ، وكيل الشيخ ياسر عودة ما يلي:

1- إن ما قام به مختار الباشورة كامل هو محاولة قتل تحقيقاً لمآرب مشبوهة لا تخدم في هذه الظروف الا العدو الاسرائيلي وهو ما يوجب متابعة هذا الملف من هذه الخلفية.

2- الجريمة النكراء أتت من مختار يتمتع بصفة رسمية وهو مؤتمن على تطبيق القانون وقد تبين أنه بالواقع مجرم يستحق أقسى الرادعة.

3- إننا نضع هذه الجريمة بعهدة السيد والقضاء المختص مؤكدين أنها لن تمر مرور الكرام وسيلاحق المسؤول عنها مع محرضيه وشركائه أياً كانوا.

وللحديث مع المجرمين تتمة...."