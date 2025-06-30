بالصور: أعمال تخريب تطال مقابر إحدى البلدات في الضنية.. وهذا ما تبين

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أقدم مجهولون فجر اليوم الإثنين على أعمال تخريب في مقابر بلدة حقل العزيمة في قضاء - ما أثار حالة من الاستياء والغضب في صفوف الأهالي، وفق ما أفادت مندوبة " ".ووفقاً لمصادر محلية فقد طالت أعمال التخريب عدداً من القبور من دون معرفة الأسباب أو الجهة المسؤولة حتى اللحظة.