بعد تأجيلها.. بدء توافد النواب للجلسة التشريعية الجديدة ومحاولة لتأمين النصاب

يعقد مجلس النواب جلسة تشريعية، اليوم الثلاثاء، وذلك بعد جلسة عقدها نهار أمس الاثنين، شهدت إقرار عدد من القوانين.

وكان من المقرر عقد جلسة مسائية، مساء أمس، لكن عدم اكتمال النصاب حال دون ذلك، فأعلن رئيس مجلس النواب أن الجلسة ستعقد عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، الثلاثاء.

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وقبيل الجلسة، اعتبر النائب صعب أنّه من المؤسف ما نعيشه في المجلس النيابي وقد أتفهم المقاطعين ولكن لا أفهم ما هو الأهّم من التّشريع اليوم؟

وحتى الساعة 11:40، بلغ عدد النواب الذين وصلوا إلى المجلس النيابي 60 نائبًا وتجري اتصالات لمحاولة تأمين النصاب.