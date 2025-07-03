ملتقى التأثير المدني: ضرب الحريات يشي بانقلابات على تعهد صونها

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كتب "ملتقى التأثير المدني" على منصة "إكس": "تعطيل النظام البرلماني اللبناني من ناحية، والإنقضاض على الحريات من ناحية أخرى، يرقيان إلى الخيانة الدستورية. الاعتياد على التأقلم مع هذه الخيانة يدفن وجيناته التأسيسية في الديموقراطية والعدالة والتعددية والتداول السلمي المنتظم للسلطة. إبتزاز الدياسبورا ، وعزل فاعليتها الوطنية بقوانين مسخ، يؤدي إلى تدمير الميثاق والصيغة، أما ضرب الحريات بانقلابات على تعهد صونها. أولا يكتسب وطن الرسالة قيمته الكيانية من جناحيه المقيم والمغترب؟ أولا يحيا وطن من الحريات؟كفى."وأرفق الملتقى تدوينته بهاشتاغ القضية_اللبنانية، ونشر إلى جانبها صورة مركبة توحي بدعوة ملحة فحواها "كفى استباحة للدستور والحرية والدياسبورا".