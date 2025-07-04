باسيل بعد لقائه الرئيس عون: يجب حلّ أزمة النازحين السوريين والعودة السريعة والفوريّة

استقبل رئيس الجمهورية في ، رئيس " " .

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وبعد انتهاء اللقاء، قال : "من حق الناس أن ترى أنّ الدولة تبنى على الأسس التي يريدونها وتطمئنهم".

وأضاف: "من البديهي أنّ مقابل سحب السلاح يجب أن تنسحب من الأراضي المحتلّة وأن توقف اعتداءتها"، مشيراً إلى أنه "لا بدّ من حلّ أزمة اللاجئين ".

وتابع قائلاً: "يجب حلّ أزمة السوريين والعودة السريعة والفوريّة وكلّ ذرائع بقائهم سقطت".