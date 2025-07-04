Advertisement

لبنان

باسيل بعد لقائه الرئيس عون: يجب حلّ أزمة النازحين السوريين والعودة السريعة والفوريّة

Lebanon 24
04-07-2025 | 04:20
A-
A+
Doc-P-1386619-638872229797821111.jpg
Doc-P-1386619-638872229797821111.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
 
وبعد انتهاء اللقاء، قال باسيل: "من حق الناس أن ترى أنّ الدولة تبنى على الأسس التي يريدونها وتطمئنهم".
 
وأضاف: "من البديهي أنّ مقابل سحب السلاح يجب أن تنسحب إسرائيل من الأراضي المحتلّة وأن توقف اعتداءتها"، مشيراً إلى أنه "لا بدّ من حلّ أزمة اللاجئين الفلسطينيين".
 
وتابع قائلاً: "يجب حلّ أزمة النازحين السوريين والعودة السريعة والفوريّة وكلّ ذرائع بقائهم سقطت". 
مواضيع ذات صلة
السيد: لإنجاز خطة عودة النازحين السوريين وتنفيذها سريعا
lebanon 24
04/07/2025 12:17:38 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون للمفوض السامي لغراندي: لبنان متمسك بعودة النازحين السوريين
lebanon 24
04/07/2025 12:17:38 Lebanon 24 Lebanon 24
السيد عرضت مع غراندي لخطة عودة النازحين السوريين
lebanon 24
04/07/2025 12:17:38 Lebanon 24 Lebanon 24
اجتماع في البقاع لبحث عودة النازحين السوريين
lebanon 24
04/07/2025 12:17:38 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:15 | 2025-07-04
05:11 | 2025-07-04
05:10 | 2025-07-04
05:00 | 2025-07-04
04:48 | 2025-07-04
04:30 | 2025-07-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24