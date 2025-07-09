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لبنان

امتحانات الشهادة الثانوية انطلقت بفروعها الاربعة

Lebanon 24
09-07-2025 | 02:08
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انطلقت امتحانات الشهادة الثانوية الرسمية بفروعها الأربعة في الاقضية كافة، ومن المقرر ان تتفقد وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي سير الامتحانات في عدد من المراكز في بيروت.
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