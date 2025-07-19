في عيتا الشعب.. قنبلة صوتية من مسيّرة

ألقت مسيّرة اسرائيلية قنبلة صوتية على محيط بلدية ، بحسب ما افادت مندوبة " ".

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كما ألقت اسرائيلية قنبلة على الحي الشرقي لبلدة الحدودية في من دون وقوع اصابات.

في الموازاة، حلقت مسيرة على علو منخفض فوق ميفدون وعدشيت وقصيبة وزرارية.