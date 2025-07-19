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لبنان

في عيتا الشعب.. قنبلة صوتية من مسيّرة

Lebanon 24
19-07-2025 | 03:24
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ألقت مسيّرة اسرائيلية قنبلة صوتية على محيط بلدية عيتا الشعب، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
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كما ألقت درون اسرائيلية قنبلة على الحي الشرقي لبلدة الضهيرة الحدودية في قضاء صور من دون وقوع اصابات.
في الموازاة، حلقت  مسيرة على علو منخفض فوق ميفدون وعدشيت وقصيبة وزرارية.
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