بيان من "القرض الحسن".. هذا ما جاء فيه

قالت إدارة جمعية " " في بيان، اليوم السبت، إنَّ الجمعية لا تخضع لسلطة ، مؤكدة "استمرارها في أداء مهامها الاجتماعية والمالية بوتيرة متصاعدة وبفاعلية أكبر، على الرغم من الضغوط والإجراءات الأخيرة".

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وذكرت الجمعية أنَّ "التعميم الصادر عن مصرف ، والمتعلق بطريقة تعاطي المصارف والمؤسسات المالية معها، يندرج في إطار حملة سياسية ممنهجة، تقودها جهات داخلية وخارجية مرتبطة بأجندات أميركية، هدفها محاصرة البيئة الحاضنة لخيار ومحاولة خنق المؤسسات التي تدور في فلكها اقتصادياً".