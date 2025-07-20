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لبنان

البعريني: نظّفوا خطاباتكم

Lebanon 24
20-07-2025 | 15:21
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كتب النائب وليد البعريني عبر حسابه على منصة "أكس": "من المعيب أن يُشار إلى الطائفة السنيّة وكأنّها عبء ديموغرافي أو سوق للخصوبة. من يفكّر بهذه الطريقة لا يُهين طائفة فقط، بل يحتقر وطنًا يقوم على التنوّع والشراكة. ‏عكار فيها رجال علم وشباب يعملون بكرامة، لا أرقاما تُحسب بعينٍ متعالية. نظّفوا خطاباتكم قبل أن تتطاولوا على الناس".
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