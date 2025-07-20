البعريني: نظّفوا خطاباتكم

كتب النائب عبر حسابه على منصة "أكس": "من المعيب أن يُشار إلى الطائفة السنيّة وكأنّها عبء ديموغرافي أو سوق للخصوبة. من يفكّر بهذه الطريقة لا يُهين طائفة فقط، بل يحتقر وطنًا يقوم على التنوّع والشراكة. ‏ فيها رجال علم وشباب يعملون بكرامة، لا أرقاما تُحسب بعينٍ متعالية. نظّفوا خطاباتكم قبل أن تتطاولوا على الناس".

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