عون يلتقي ملك البحرين وسلام في الاليزيه غدا

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بدأ رئيس الجمهورية جوزف عون زيارة رسمية للبحرين تستمر يومين تلبية لدعوة من الملك حمد بن عيسى آل ، ويرافقه فيها والمغتربين يوسف رجي.وأكد عون من المنامة "أنّ هذه الزيارة تشكّل فرصة لتوسيع التعاون المشترك في مختلف القطاعات السياسية والاقتصادية والثقافية، معربًا عن تطلّعه إلى لقاءات بنّاءة مع القيادة البحرينية لبحث الملفات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية والدولية، ورأى أن هذه الزيارة تمثل انطلاقة نحو شراكة استراتيجية جديدة، خصوصًا في مجالات الاستثمار والسياحة والاقتصاد".وذكرت «نداء الوطن» ان الزبارة تركِّز على إعادة وصل ما انقطع نتيجة سياسات «حزب الله» ودعمه الانقلاب على الحكم في البحرين وكذلك دعمه الاضطرابات، وعلى عمق العلاقات، ودعوة إلى عودة البحرينيين خصوصًا أن قسمًا كبيرًا لديه أملاك فيحكوميا، أفاد قصر الإليزيه بأن سيستقبل رئيس الحكومة نواف سلام يوم الخميس "وستُمثل هذه الزيارة الرسمية الأولى لرئيس الحكومة اللبنانية فرصةً لإعادة تأكيد عمق الصداقة الفرنسية- اللبنانية ودعم المستمر للبنان. ستركز المناقشات على أمن البلاد واستقرارها، والسعي إلى الإصلاحات الاقتصادية الضرورية لاستعادة سيادتها وازدهارها بالكامل". وسيناقش الرئيسان أيضاً، وفق البيان، "ضرورة الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار، لا سيما في ما يتعلق بالانسحاب الكامل للقوات . كما سيُناقشان تعزيز القوات المسلحة اللبنانية، والتعاون مع قوات الموقتة في لبنان (يونيفيل) - التي تُساهم فرنسا بنشاط فيها- والأولويات الإقليمية المشتركة".وكشفت مصادر سياسية متابعة لـ«نداء الوطن» أن الزيارة، تندرج في إطار التواصل المستمرّ بينه وبين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خصوصًا أنّ الفرنسيين مهتمون بمتابعة مختلف الملفات الداخلية اللبنانية، ولا سيما الإصلاحات المطلوب من الحكومة إنجازها، كما أنّ عضو فاعل في لجنة الإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار وفي قوات «اليونيفيل».