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لبنان
تيار المستقبل يشيد بإعلان نيويورك: لدعم فلسطين وإنهاء العدوان على غزة
Lebanon 24
31-07-2025
|
10:17
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صدر عن "
تيار
المستقبل
" البيان الآتي:
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"يمثل "إعلان
نيويورك
" خطوة مفصلية على طريق إنصاف الشعب الفلسطيني ونيل حقوقه المشروعة بإقامة دولته المستقلة على أرضه، وفقاً لمبادرة السلام العربية، ومحطة مهمة نُعول عليها لوقف حرب الإبادة والمجاعة على غزة، وإنهاء المعاناة الإنسانية لأهلنا الصابرين والصامدين فيها.
ونُثمن عالياً على هذا الصعيد دور
المملكة العربية السعودية
التي ترأست مع
فرنسا
المؤتمر الدولي من أجل "تسوية سلمية لحل الدولتين"، ونقدر جهودها في الدفاع عن القضية
الفلسطينية
، وفي بلورة هذه الإرادة الدولية لانتزاع حقوقها، مع تقديرنا الكبير للموقف الفرنسي بالالتزام بالاعتراف بـ دولة
فلسطين
".
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