Advertisement

لبنان

تيار المستقبل يشيد بإعلان نيويورك: لدعم فلسطين وإنهاء العدوان على غزة

Lebanon 24
31-07-2025 | 10:17
A-
A+
Doc-P-1399045-638895793233153863.png
Doc-P-1399045-638895793233153863.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن "تيار المستقبل" البيان الآتي:
Advertisement

"يمثل "إعلان نيويورك" خطوة مفصلية على طريق إنصاف الشعب الفلسطيني ونيل حقوقه المشروعة بإقامة دولته المستقلة على أرضه، وفقاً لمبادرة السلام العربية، ومحطة مهمة نُعول عليها لوقف حرب الإبادة والمجاعة على غزة، وإنهاء المعاناة الإنسانية لأهلنا الصابرين والصامدين فيها.

ونُثمن عالياً على هذا الصعيد دور المملكة العربية السعودية التي ترأست مع فرنسا المؤتمر الدولي من أجل "تسوية سلمية لحل الدولتين"، ونقدر جهودها في الدفاع عن القضية الفلسطينية، وفي بلورة هذه الإرادة الدولية لانتزاع حقوقها، مع تقديرنا الكبير للموقف الفرنسي بالالتزام بالاعتراف بـ دولة فلسطين". 
مواضيع ذات صلة
إعلان نيويورك: يجب على حماس إنهاء حكمها في غزة وتسليم أسلحتها إلى السلطة
lebanon 24
31/07/2025 20:24:25 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون يشيد بالدعم الأردني للبنان ويؤكد أهمية تطبيق قرار 1701 في الجنوب
lebanon 24
31/07/2025 20:24:25 Lebanon 24 Lebanon 24
وفد من تيار "المستقبل" هنأ بلدية البرجين
lebanon 24
31/07/2025 20:24:25 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلان نيويورك: يجب أن تنتهي الحرب في غزة الآن
lebanon 24
31/07/2025 20:24:25 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:41 | 2025-07-31
13:17 | 2025-07-31
13:02 | 2025-07-31
12:54 | 2025-07-31
12:52 | 2025-07-31
12:36 | 2025-07-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24