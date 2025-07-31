غارات على الجنوب.. واستشهاد 4 أشخاص

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شنّ الجيش ، عصر أمس الخميس، غارات استهدفت منطقة الجرمق – المحمودية في ، إلى جانب إلقاء قنابل مضيئة فوق الوزاني.وحسب مندوبة " "، فقد أدت إلى استشهاد 4 أشخاص.