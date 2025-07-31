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لبنان

غارات على الجنوب.. واستشهاد 4 أشخاص

Lebanon 24
31-07-2025 | 22:16
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شنّ الجيش الإسرائيلي، عصر أمس الخميس، غارات استهدفت منطقة الجرمق – المحمودية في جنوب لبنان، إلى جانب إلقاء قنابل مضيئة فوق الوزاني.
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وحسب مندوبة "لبنان24"، فقد أدت الغارات إلى استشهاد 4 أشخاص.
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