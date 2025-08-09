توقيف مطلوب محكوم عليه بالسجن المؤبد... ماذا عثرت قوى الأمن بحوزته؟

Advertisement

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ العامّة البلاغ التّالي:في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها لمكافحة كافة أنواع الجرائم في مختلف المناطق ، ولا سيّما تلك المتعلّقة بعمليات تجارة المخدّرات وترويجها، توافرت معطيات لمفرزة استقصاء حول وجود شخص مطلوب بجرام مخدّرات في محلّة .على الفور باشرت دوريات من المفرزة المذكورة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية، وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات المكثّفة أوقفته بتاريخ 24-7-2025 بكمين محكم، وهو:ع. ح. د. (مواليد 1989، لبناني) مطلوب بموجب مذكّرتَين بجرائم مخدّرات تقضي بسجنه مع أشغال شاقّة مؤبّدة.