لبنان

البعريني: لبنان لا يُحمى إلا بتضحيات جيشه

09-08-2025 | 09:06
كتب النائب وليد البعريني على منصة"أكس": "الرّحمة لشهداء الجيش اللبناني الذين ارتقوا اليوم في الجنوب. تحية إكبار للذين أكّدوا أن الدفاع عن الأرض والكرامة لا يعرف الاصطفافات. لبنان لا يُحمى إلا بتضحيات جيشه وسقوطهم يذكّر الجميع أن سيادة لبنان ليست ورقة تفاوض، وأن دماء الجنود أغلى من الحسابات السياسيّة والمصالح الخارجيّة".
عون: نستقوي جميعاً بوحدتنا ووفاقنا وجيشنا وأجهزتنا الأمنية لمواجهة أيّ عدوان كان ونريد استعادة دولة هي خلاصة إراداتنا وتجسيد لميثاقنا وثمرة تضحياتنا وهي وحدها التي تحمينا
هيئة البث الإسرائيلية عن أحد جنود الكتيبة 605: الجيش لا يزوّدنا بالأدوات الضرورية لنحمي حياتنا
قبلان: لا يملك أحد شرعية نزع القوة الدفاعية التي تحمي لبنان
دريان: تضحيات الجيش علامة مضيئة في تاريخ لبنان
