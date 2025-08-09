ضاهر: المطلوب التعاون بين الجميع للخروج من هذه المرحلة الصعبة

قال النائي عبر حسابه على "اكس":

"مرّة جديدة يدفع الجيش الثمن. لذا، فالمطلوب التعاون بين الجميع للخروج من هذه المرحلة الصعبة، من دون تعنّت.

لنفوس الوطن، وتحية إجلال لرجال صنعوا السيادة بدمائهم، وأعادوا التأكيد أن الوطن لا يُحفظ إلا بالوفاء والقوة.. وتعازينا الحارّة الى عائلاتهم و وجميع الضبّاط والعسكريّين".