لبنان

ضاهر: المطلوب التعاون بين الجميع للخروج من هذه المرحلة الصعبة

Lebanon 24
09-08-2025 | 09:33
قال النائي ميشال ضاهر عبر حسابه على "اكس":
"مرّة جديدة يدفع الجيش الثمن. لذا، فالمطلوب التعاون بين الجميع للخروج من هذه المرحلة الصعبة، من دون تعنّت.
الرحمة لنفوس شهداء الوطن، وتحية إجلال لرجال صنعوا السيادة بدمائهم، وأعادوا التأكيد أن الوطن لا يُحفظ إلا بالوفاء والقوة.. وتعازينا الحارّة الى عائلاتهم و قائد الجيش وجميع الضبّاط والعسكريّين". 
