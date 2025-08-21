29
لبنان
مسيّرة إسرائيلية تستهدف دير سريان بصاروخين.. وسقوط شهيد (صور)
Lebanon 24
21-08-2025
|
00:31
photos
استهدف الطيران المسّير
الإسرائيلي
صباح اليوم
الخميس، بلدة
دير سريان
الجنوبية بصاروخين، وفق ما أفادت مندوبة "
لبنان24
".
وبحسب المعلومات، فإن الغارة استهدفت دراجة نارية وأدت إلى إصابة أحد المواطنين.
إلى ذلك، أعلنت
وزارة الصحة
في بيان عن سقوط جريح في غارة من مسيّرة إسرائيلية على بلدة سريان بقضاء
مرجعيون
جنوبي البلاد.
