مسيّرة إسرائيلية تستهدف دير سريان بصاروخين.. وسقوط شهيد (صور)

استهدف الطيران المسّير الخميس، بلدة الجنوبية بصاروخين، وفق ما أفادت مندوبة " ".

Advertisement

وبحسب المعلومات، فإن الغارة استهدفت دراجة نارية وأدت إلى إصابة أحد المواطنين.

إلى ذلك، أعلنت في بيان عن سقوط جريح في غارة من مسيّرة إسرائيلية على بلدة سريان بقضاء جنوبي البلاد.