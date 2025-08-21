Advertisement

لبنان

مسيّرة إسرائيلية تستهدف دير سريان بصاروخين.. وسقوط شهيد (صور)

Lebanon 24
21-08-2025 | 00:31
A-
A+
Doc-P-1407214-638913585227889266.jpeg
Doc-P-1407214-638913585227889266.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استهدف الطيران المسّير الإسرائيلي صباح اليوم الخميس، بلدة دير سريان الجنوبية بصاروخين، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24".
Advertisement
 
وبحسب المعلومات، فإن الغارة استهدفت دراجة نارية وأدت إلى إصابة أحد المواطنين.
 
 
إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة في بيان عن سقوط جريح في غارة من مسيّرة إسرائيلية على بلدة سريان بقضاء مرجعيون جنوبي البلاد.
 
 
مواضيع ذات صلة
"لبنان24": مسيّرة إسرائيلية تستهدف بلدة دير سريان بصاروخين
lebanon 24
21/08/2025 08:59:56 Lebanon 24 Lebanon 24
مسيّرة إسرائيلية تستهدف جرافة بين بلدتي شقرا وبرعشيت.. وسقوط شهيد (صور)
lebanon 24
21/08/2025 08:59:56 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": غارات إسرائيلية جديدة تستهدف أطراف بلدة دير سريان في جنوب لبنان
lebanon 24
21/08/2025 08:59:56 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": غارات إسرائيلية تستهدف أطراف بلدات دير سريان ونهر زوطر والقنطرة في جنوب لبنان
lebanon 24
21/08/2025 08:59:56 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:55 | 2025-08-21
01:54 | 2025-08-21
01:45 | 2025-08-21
01:44 | 2025-08-21
01:36 | 2025-08-21
01:34 | 2025-08-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24