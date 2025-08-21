سليمان: البطريرك ولبنان صنوان لا يفترقان

Advertisement

قال الرئيس في تصريح: "ليت الذين يتعرّضون اليوم للبطريرك ، مباشرةً أو مداورةً بسبب مواقفه، كانوا قد أيّدوا في الأمس نداءه إلى اعتماد الحياد الإيجابي، لكانوا حافظوا على مقوّمات الصمود اللبناني، ولم يوفّروا لإسرائيل الذريعة للقتل والتدمير واحتلال النقاط الخمس وسواها".أضاف: "فالاعتراف بالخطأ فضيلة، والرجوع عنه بطولة. إنّ البطريرك ولبنان صنوان لا يفترقان".