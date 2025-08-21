Advertisement

لبنان

سليمان: البطريرك ولبنان صنوان لا يفترقان

Lebanon 24
21-08-2025 | 02:34
قال الرئيس العماد ميشال سليمان في تصريح: "ليت الذين يتعرّضون اليوم للبطريرك الراعي، مباشرةً أو مداورةً بسبب مواقفه، كانوا قد أيّدوا في الأمس نداءه إلى اعتماد الحياد الإيجابي، لكانوا حافظوا على مقوّمات الصمود اللبناني، ولم يوفّروا لإسرائيل الذريعة للقتل والتدمير واحتلال النقاط الخمس وسواها".
أضاف: "فالاعتراف بالخطأ فضيلة، والرجوع عنه بطولة. إنّ البطريرك ولبنان صنوان لا يفترقان".
