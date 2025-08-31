Advertisement

لبنان

توقيف مواطن في الضاحية.. هذه التهم موجّهة إليه

Lebanon 24
31-08-2025 | 14:40
أعلنت قيادة الجيش أن مديرية المخابرات، أوقفت في منطقة الليلكي – الضاحية الجنوبية المواطن (م.ز.) لارتكابه جرائم مختلفة: تعاطي المخدرات وترويجها، الخطف والسلب بقوة السلاح، السرقة، افتعال إشكالات، إطلاق النار، وضبطت في حوزته مسدسًا حربيًا".
ولفتت إلى أنه "سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص".
