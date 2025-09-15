Advertisement

لبنان

موعد أولي.. جلسة حكومية "مرتقبة" في بعبدا

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
15-09-2025 | 16:42
علم "لبنان24" أنَّ جلسة لمجلس الوزراء ستُعقد يوم الخميس المقبل في بعبدا، إذا تمَّ التوافق على التعيينات المتعثرة حتى الآن.
المصدر: خاص "لبنان 24"
لبنان

خاص

رادار لبنان24

مجلس الوزراء

لبنان24

