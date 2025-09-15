27
o
بيروت
25
o
طرابلس
24
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
22
o
النبطية
17
o
زحلة
18
o
بعلبك
13
o
بشري
18
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
موعد أولي.. جلسة حكومية "مرتقبة" في بعبدا
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
15-09-2025
|
16:42
A-
A+
photos
0
A+
A-
علم
"
لبنان24
"
أنَّ جلسة لمجلس الوزراء ستُعقد يوم الخميس المقبل في
بعبدا
، إذا تمَّ التوافق على التعيينات المتعثرة حتى الآن.
Advertisement
المصدر:
خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
مصادر حكومية: موقف مرتقب لرئيس الجمهورية في خطاب الاول من آب وبعدها ستتبلور الخطوات باتجاه عقد جلسة حكومية (الجديد)
Lebanon 24
مصادر حكومية: موقف مرتقب لرئيس الجمهورية في خطاب الاول من آب وبعدها ستتبلور الخطوات باتجاه عقد جلسة حكومية (الجديد)
16/09/2025 04:59:15
16/09/2025 04:59:15
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة مُرتقبة حول موعد أول هاتف قابل للطي من "آبل"
Lebanon 24
مُفاجأة مُرتقبة حول موعد أول هاتف قابل للطي من "آبل"
16/09/2025 04:59:15
16/09/2025 04:59:15
Lebanon 24
Lebanon 24
ما حقيقة تحديد موعد لجلسة حكومية لطرح بند حصرية السلاح؟
Lebanon 24
ما حقيقة تحديد موعد لجلسة حكومية لطرح بند حصرية السلاح؟
16/09/2025 04:59:15
16/09/2025 04:59:15
Lebanon 24
Lebanon 24
نصّار: لن تعقد جلسة حكومية جديدة تتعلق بقرار نزع السلاح قبل ورود تقرير الجيش أولا (الجزيرة)
Lebanon 24
نصّار: لن تعقد جلسة حكومية جديدة تتعلق بقرار نزع السلاح قبل ورود تقرير الجيش أولا (الجزيرة)
16/09/2025 04:59:15
16/09/2025 04:59:15
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مجلس الوزراء
لبنان24
تابع
قد يعجبك أيضاً
إطلاق نار كثيف.. "رصاص إسرائيلي" يطال منطقتين في الجنوب
Lebanon 24
إطلاق نار كثيف.. "رصاص إسرائيلي" يطال منطقتين في الجنوب
17:03 | 2025-09-15
15/09/2025 05:03:12
Lebanon 24
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الإثنين
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الإثنين
16:55 | 2025-09-15
15/09/2025 04:55:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو من السفير الإيراني قبيل يومين من "ذكرى حادثة البيجر".. شاهدوه!
Lebanon 24
فيديو من السفير الإيراني قبيل يومين من "ذكرى حادثة البيجر".. شاهدوه!
16:34 | 2025-09-15
15/09/2025 04:34:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أساتذة الدوام المسائي.. يطالبون بالصباحي
Lebanon 24
أساتذة الدوام المسائي.. يطالبون بالصباحي
16:06 | 2025-09-15
15/09/2025 04:06:20
Lebanon 24
Lebanon 24
جديد "تيوك توك" في لبنان.. قرصنة ودولارات!
Lebanon 24
جديد "تيوك توك" في لبنان.. قرصنة ودولارات!
16:03 | 2025-09-15
15/09/2025 04:03:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
علاقة حب بين فنانة لبنانية ورجل أعمال خليجي.. والخطوبة خلال أيام
Lebanon 24
علاقة حب بين فنانة لبنانية ورجل أعمال خليجي.. والخطوبة خلال أيام
03:53 | 2025-09-15
15/09/2025 03:53:05
Lebanon 24
Lebanon 24
خطاب مرتقب لقاسم: رسائل ما بعد عام على اغتيال السيد نصر الله
Lebanon 24
خطاب مرتقب لقاسم: رسائل ما بعد عام على اغتيال السيد نصر الله
10:00 | 2025-09-15
15/09/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مشروع زيادات على الرواتب والنظام التقاعدي أول المستهدفين
Lebanon 24
مشروع زيادات على الرواتب والنظام التقاعدي أول المستهدفين
22:51 | 2025-09-14
14/09/2025 10:51:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"أحلى كنة".. إعلامية الـ MTV تحتفل بزفاف شقيقها شاهدوا الأجواء (صور)
Lebanon 24
"أحلى كنة".. إعلامية الـ MTV تحتفل بزفاف شقيقها شاهدوا الأجواء (صور)
04:44 | 2025-09-15
15/09/2025 04:44:25
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش ينفذّ خطّته بصمت..."من أصعب المهمات"
Lebanon 24
الجيش ينفذّ خطّته بصمت..."من أصعب المهمات"
09:00 | 2025-09-15
15/09/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
17:03 | 2025-09-15
إطلاق نار كثيف.. "رصاص إسرائيلي" يطال منطقتين في الجنوب
16:55 | 2025-09-15
مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الإثنين
16:34 | 2025-09-15
فيديو من السفير الإيراني قبيل يومين من "ذكرى حادثة البيجر".. شاهدوه!
16:06 | 2025-09-15
أساتذة الدوام المسائي.. يطالبون بالصباحي
16:03 | 2025-09-15
جديد "تيوك توك" في لبنان.. قرصنة ودولارات!
15:30 | 2025-09-15
في بيان.. وزارة الصحة تعلن الحصيلة النهائية للإصابات جراء الغارة على النبطية
فيديو
نقل مباشر... انطلاق القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة
Lebanon 24
نقل مباشر... انطلاق القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة
08:56 | 2025-09-15
16/09/2025 04:59:15
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية نضال الأحمدية تكشف: "فيروز ما معا مصاري".. ولهذا السبب توفي زياد الرحباني (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية نضال الأحمدية تكشف: "فيروز ما معا مصاري".. ولهذا السبب توفي زياد الرحباني (فيديو)
04:10 | 2025-09-15
16/09/2025 04:59:15
Lebanon 24
Lebanon 24
هل انفصلت دنيا سمير غانم عن زوجها الإعلامي الشهير؟ (فيديو)
Lebanon 24
هل انفصلت دنيا سمير غانم عن زوجها الإعلامي الشهير؟ (فيديو)
03:26 | 2025-09-15
16/09/2025 04:59:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24