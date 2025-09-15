27
لبنان
إطلاق نار كثيف.. "رصاص إسرائيلي" يطال منطقتين في الجنوب
Lebanon 24
15-09-2025
|
17:03
A-
A+
سُجل، مساء الإثنين، إطلاق رصاص إسرائيلي كثيف باتجاه بلداتٍ لبنانية في الجنوب.
وذكرت المعلومات أن العدو
الإسرائيلي
أطلق رشقات نارية باتجاه بسطرة في خراج بلدة كفرشوبا.
كذلك، قام العدو بإطلاق الرصاص الكثيف باتجاه أطراف بلدة
شبعا
.
