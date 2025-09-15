إطلاق نار كثيف.. "رصاص إسرائيلي" يطال منطقتين في الجنوب

سُجل، مساء الإثنين، إطلاق رصاص إسرائيلي كثيف باتجاه بلداتٍ لبنانية في الجنوب.



Advertisement وذكرت المعلومات أن العدو أطلق رشقات نارية باتجاه بسطرة في خراج بلدة كفرشوبا. وذكرت المعلومات أن العدو أطلق رشقات نارية باتجاه بسطرة في خراج بلدة كفرشوبا.



كذلك، قام العدو بإطلاق الرصاص الكثيف باتجاه أطراف بلدة .

