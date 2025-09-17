28
o
بيروت
29
o
طرابلس
28
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
28
o
النبطية
28
o
زحلة
30
o
بعلبك
15
o
بشري
23
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
للعام السادس.. بطريركية السريان الكاثوليك تعفي الطلاب السريان من الأقساط
Lebanon 24
17-09-2025
|
04:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
صدر عن أمانة سرّ
بطريركية
السريان
الكاثوليك
الأنطاكية البيان الآتي:
Advertisement
"بتوجيه من غبطة أبينا البطريرك
مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان
الكلّي الطوبى، بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي، تدعو بطريركية السريان الكاثوليك الأنطاكية جميع أبنائنا وبناتنا السريان إلى تسجيل أولادهم في مدرسة ليسيه المتحف – بدارو،
بيروت
، أو في مدرسة دير الشرفة – درعون،
حريصا
، للعام الدراسي القادم 2025 – 2026.
وتعلن البطريركية أنّ غبطة البطريرك
يونان
، وببادرة أبوية، وللسنة السادسة على التوالي، سيقوم بإعفاء جميع الطلاب السريان (الكاثوليك والأرثوذكس) من كامل الأقساط المترتبة عليهم، على أن تقوم البطريركية بتسديدها كاملةً لإدارة المدرستين، باستثناء رسم التسجيل والقرطاسية.
كما تدعو البطريركية جميع الإخوة الأعزاء من مختلف الطوائف إلى تسجيل أولادهم في إحدى هاتين المدرستين، مؤكدةً أنّ الأسعار ستكون مدروسة للجميع.
وختم البيان مؤكداً: “إن غايتنا إيصال رسالة التربية السامية التي هي إحدى دعائم البشارة، لما فيه خير الوطن ومستقبل جميع المواطنين. نسأل الله أن يبارك العام الدراسي الجديد، ويعيد
لبنان
إلى سابق عهده من السلام والتطور والازدهار".
مواضيع ذات صلة
بطريركية الأرمن الكاثوليك تطلق الموقع الرسمي لمناسبة تقديس الطوباوي مالويان
Lebanon 24
بطريركية الأرمن الكاثوليك تطلق الموقع الرسمي لمناسبة تقديس الطوباوي مالويان
17/09/2025 13:25:47
17/09/2025 13:25:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن احتفالات تقديس المطران أغناطيوس مالويان.. بيان من بطريركية الأرمن الكاثوليك
Lebanon 24
بشأن احتفالات تقديس المطران أغناطيوس مالويان.. بيان من بطريركية الأرمن الكاثوليك
17/09/2025 13:25:47
17/09/2025 13:25:47
Lebanon 24
Lebanon 24
واشنطن بوست: مديرة الاستخبارات تجاوزت بمباركة ترمب مطلب إبقاء جزء من الوثيقة سريا لإخفاء أساليب الاستخبارات
Lebanon 24
واشنطن بوست: مديرة الاستخبارات تجاوزت بمباركة ترمب مطلب إبقاء جزء من الوثيقة سريا لإخفاء أساليب الاستخبارات
17/09/2025 13:25:47
17/09/2025 13:25:47
Lebanon 24
Lebanon 24
لجنة المرأة في بطريركية الروم الكاثوليك زارت المعهد الفني الأنطوني.. هذا ما جرى خلال اللقاء
Lebanon 24
لجنة المرأة في بطريركية الروم الكاثوليك زارت المعهد الفني الأنطوني.. هذا ما جرى خلال اللقاء
17/09/2025 13:25:47
17/09/2025 13:25:47
Lebanon 24
Lebanon 24
مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان
اغناطيوس يوسف الثالث
يوسف الثالث يونان
يوسف الثالث
الكاثوليك
بطريركية
السريان
أنطاكية
تابع
قد يعجبك أيضاً
حزب "الكتائب" يُعلن مرشّحه عن المقعد المارونيّ في بعبدا
Lebanon 24
حزب "الكتائب" يُعلن مرشّحه عن المقعد المارونيّ في بعبدا
06:23 | 2025-09-17
17/09/2025 06:23:22
Lebanon 24
Lebanon 24
فضل الله: على الحكومة تحديد أولويات الإنفاق بدل التذرع بعدم وجود الأموال
Lebanon 24
فضل الله: على الحكومة تحديد أولويات الإنفاق بدل التذرع بعدم وجود الأموال
06:13 | 2025-09-17
17/09/2025 06:13:13
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس عون: رسالتنا للخارج واضحة لبنان آمن وقادر على النهوض
Lebanon 24
الرئيس عون: رسالتنا للخارج واضحة لبنان آمن وقادر على النهوض
06:08 | 2025-09-17
17/09/2025 06:08:15
Lebanon 24
Lebanon 24
كرامي: بداية العام الدراسي جيدة في غالبية المدارس الرسمية
Lebanon 24
كرامي: بداية العام الدراسي جيدة في غالبية المدارس الرسمية
06:04 | 2025-09-17
17/09/2025 06:04:46
Lebanon 24
Lebanon 24
مَنْ له مصلحة في تأجيل الإنتخابات؟
Lebanon 24
مَنْ له مصلحة في تأجيل الإنتخابات؟
06:00 | 2025-09-17
17/09/2025 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
السيارة انقلبت... الطفل عثمان توفي في حادث سير ومفاجأة في عمر السائق!
Lebanon 24
السيارة انقلبت... الطفل عثمان توفي في حادث سير ومفاجأة في عمر السائق!
09:30 | 2025-09-16
16/09/2025 09:30:34
Lebanon 24
Lebanon 24
دولة تستعد للحرب مع روسيا.. تقرير أميركي يكشف من هي
Lebanon 24
دولة تستعد للحرب مع روسيا.. تقرير أميركي يكشف من هي
12:30 | 2025-09-16
16/09/2025 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس عون قال كلامًا في قمة الدوحة لم يسبقه إليه أحد من قبل
Lebanon 24
الرئيس عون قال كلامًا في قمة الدوحة لم يسبقه إليه أحد من قبل
09:00 | 2025-09-16
16/09/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحقيقات وأسرار داخل "حزب الله".. متى سيُكشف عنها؟
Lebanon 24
تحقيقات وأسرار داخل "حزب الله".. متى سيُكشف عنها؟
12:00 | 2025-09-16
16/09/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... مُذيعة الـ"أم تي في" في رسالة مُؤثّرة: إلى الفصل التالي
Lebanon 24
بالفيديو... مُذيعة الـ"أم تي في" في رسالة مُؤثّرة: إلى الفصل التالي
07:11 | 2025-09-16
16/09/2025 07:11:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
06:23 | 2025-09-17
حزب "الكتائب" يُعلن مرشّحه عن المقعد المارونيّ في بعبدا
06:13 | 2025-09-17
فضل الله: على الحكومة تحديد أولويات الإنفاق بدل التذرع بعدم وجود الأموال
06:08 | 2025-09-17
الرئيس عون: رسالتنا للخارج واضحة لبنان آمن وقادر على النهوض
06:04 | 2025-09-17
كرامي: بداية العام الدراسي جيدة في غالبية المدارس الرسمية
06:00 | 2025-09-17
مَنْ له مصلحة في تأجيل الإنتخابات؟
05:47 | 2025-09-17
في طرابلس.. شعبة المعلومات أوقفت عدداً من الموظفين العاملين في أحد أكبر محلات الصيرفة
فيديو
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
17/09/2025 13:25:47
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
03:34 | 2025-09-17
17/09/2025 13:25:47
Lebanon 24
Lebanon 24
ما قام به غريب جداً.. نجم شهير حوّل ركبتيه إلى مجوهرات! (فيديو)
Lebanon 24
ما قام به غريب جداً.. نجم شهير حوّل ركبتيه إلى مجوهرات! (فيديو)
00:40 | 2025-09-17
17/09/2025 13:25:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24