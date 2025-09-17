للعام السادس.. بطريركية السريان الكاثوليك تعفي الطلاب السريان من الأقساط

Advertisement

صدر عن أمانة سرّ الأنطاكية البيان الآتي:"بتوجيه من غبطة أبينا البطريرك الكلّي الطوبى، بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي، تدعو بطريركية السريان الكاثوليك الأنطاكية جميع أبنائنا وبناتنا السريان إلى تسجيل أولادهم في مدرسة ليسيه المتحف – بدارو، ، أو في مدرسة دير الشرفة – درعون، ، للعام الدراسي القادم 2025 – 2026.وتعلن البطريركية أنّ غبطة البطريرك ، وببادرة أبوية، وللسنة السادسة على التوالي، سيقوم بإعفاء جميع الطلاب السريان (الكاثوليك والأرثوذكس) من كامل الأقساط المترتبة عليهم، على أن تقوم البطريركية بتسديدها كاملةً لإدارة المدرستين، باستثناء رسم التسجيل والقرطاسية.كما تدعو البطريركية جميع الإخوة الأعزاء من مختلف الطوائف إلى تسجيل أولادهم في إحدى هاتين المدرستين، مؤكدةً أنّ الأسعار ستكون مدروسة للجميع.وختم البيان مؤكداً: “إن غايتنا إيصال رسالة التربية السامية التي هي إحدى دعائم البشارة، لما فيه خير الوطن ومستقبل جميع المواطنين. نسأل الله أن يبارك العام الدراسي الجديد، ويعيد إلى سابق عهده من السلام والتطور والازدهار".