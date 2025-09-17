Advertisement

لبنان

منسى بحث مع النائب الحاج في الأوضاع السياسية والاجتماعية

Lebanon 24
17-09-2025 | 08:00
A-
A+
Doc-P-1418174-638937181965210673.png
Doc-P-1418174-638937181965210673.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى في مكتبه في اليرزة اليوم النائب رازي الحاج، وتم خلال اللقاء التطرق إلى أوضاع سياسية واجتماعية. (الوكالة الوطنية)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
منسى عرض الاوضاع مع أمين سر "لقاء مستقلون من أجل لبنان"
lebanon 24
17/09/2025 19:59:01 Lebanon 24 Lebanon 24
ملفات أمنية وسياسية على طاولة منسى خلال لقاءاته مع مسؤولين وزوار
lebanon 24
17/09/2025 19:59:01 Lebanon 24 Lebanon 24
منسى يستعرض ملفات اقتصادية واجتماعية لدعم الجيش
lebanon 24
17/09/2025 19:59:01 Lebanon 24 Lebanon 24
الحاج بحث مع وفد Eutelsat OneWeb في خدمات الانترنت عبر الأقمار الصناعية
lebanon 24
17/09/2025 19:59:01 Lebanon 24 Lebanon 24

وزير الدفاع الوطني

الوكالة الوطنية

وزير الدفاع

رازي الحاج

ميشال منسى

نائب ال

الوك

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:52 | 2025-09-17
12:23 | 2025-09-17
12:21 | 2025-09-17
12:13 | 2025-09-17
12:06 | 2025-09-17
12:05 | 2025-09-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24