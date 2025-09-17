Advertisement

لبنان

طرد سوريّ من هذه البلدة... إليكم ما فعله بفتيات

Lebanon 24
17-09-2025 | 08:03
A-
A+
Doc-P-1418176-638937184525109242.jpg
Doc-P-1418176-638937184525109242.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أوقفت شرطة بلدية الغازية المدعو م.م (من الجنسية السورية، مواليد 2004)، المقيم في محلة الزنبيل – قرب الجبانة، وذلك بعد تلقيها شكاوى من قيامه بتصرفات غير لائقة تجاه عدد من الفتيات في محلة البشرون.
Advertisement

وبعد التحقيق معه، قررت البلدية إلزامه بمغادرة البلدة مساء اليوم، وأبلغت مشغّليه بقرارها، منبهةً إلى عدم السماح له بالبقاء ضمن نطاقها الجغرافي.

ودعت البلدية المواطنين إلى التواصل معها في حال مشاهدته داخل البلدة بعد هذا التاريخ، لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقه. (الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
قرار عاجل بعزل ممثل سوريّ من منصبه... إليكم ما فعله
lebanon 24
17/09/2025 19:59:02 Lebanon 24 Lebanon 24
آخر مفاجأة من الجنوب.. إليكم ما فعلته إسرائيل
lebanon 24
17/09/2025 19:59:02 Lebanon 24 Lebanon 24
ليلاً... إليكم ما فعله الجيش الإسرائيلي جنوبًا
lebanon 24
17/09/2025 19:59:02 Lebanon 24 Lebanon 24
فيديو ينتشر لفنان سوريّ مؤيّد لبشار الأسد.. ما فعله به أشخاص مروّع! (فيديو)
lebanon 24
17/09/2025 19:59:02 Lebanon 24 Lebanon 24

الوكالة الوطنية

السورية

الغاز

سورية

بانت

الوك

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:52 | 2025-09-17
12:23 | 2025-09-17
12:21 | 2025-09-17
12:13 | 2025-09-17
12:06 | 2025-09-17
12:05 | 2025-09-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24