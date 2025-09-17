28
لبنان
طرد سوريّ من هذه البلدة... إليكم ما فعله بفتيات
Lebanon 24
17-09-2025
|
08:03
A-
A+
أوقفت شرطة بلدية
الغازية
المدعو م.م (من الجنسية
السورية
، مواليد 2004)، المقيم في محلة الزنبيل – قرب الجبانة، وذلك بعد تلقيها شكاوى من قيامه بتصرفات غير لائقة تجاه عدد من الفتيات في محلة البشرون.
وبعد التحقيق معه، قررت البلدية إلزامه بمغادرة البلدة مساء اليوم، وأبلغت مشغّليه بقرارها، منبهةً إلى عدم السماح له بالبقاء ضمن نطاقها الجغرافي.
ودعت البلدية المواطنين إلى التواصل معها في حال مشاهدته داخل البلدة بعد هذا التاريخ، لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقه. (الوكالة الوطنية)
