جلسة لمجلس الوزراء في السرايا

يتراس الدكتور نواف سلام في هذه الأثناء جلسة لمجلس الوزراء يحضرها الدكتور طارق متري ووزراء المالية ياسين جابر، الدفاع ميشال منسى ، الطاقة والمياه جو صدي، السياحة لورا الخازن، حنين السيد، المهجرين وشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء كمال شحادة، الداخلية والبلديات العميد احمد ، العدل عادل نصار، الاتصالات شارل الحاج، التربية والتعليم العالي ريما كرامي، الصناعة دجو عيسى ،العمل محمد حيدر، الاشغال العامة والنقل فايز رسامني، الزراعة نزار هاني، الاعلام، الصحة العامة ركان ناصر الدين.كما يحضر لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير والامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.