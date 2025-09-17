بالفيديو.. سقوط "كونتينر" في مرفأ بيروت

اليوم، الساعة ١٤:٣٠، سقط كونتينر في مرفأ بيروت بطريقة كارثية تهدد سلامة العمّال وكل من يتواجد في المرفأ!
إلى متى يبقى الاستهتار بأرواح الناس؟ إلى متى يبقى النقل والتوضيب يتم بطرق بدائية وخطيرة؟!
الـ كونتينر مش لعبة… سقوطه اليوم كان ممكن يقتل أبرياء ويحوّل المرفأ لمسرح كارثة pic.twitter.com/snFK8X2L5a
— YASA for Road Safety www.yasa.org (@yasalebanon) September 17, 2025
