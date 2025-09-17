Advertisement

لبنان

بالفيديو.. سقوط "كونتينر" في مرفأ بيروت

Lebanon 24
17-09-2025 | 09:09
أطلقت جمعية "اليازا" نداءً عاجلاً إلى وزارة الأشغال العامة والنقل وإدارة مرفأ بيروت اثر سقوط "كونتينر" في المرفأ بعد ظهر اليوم، داعيةً إلى" اتخاذ إجراءات فورية لضمان السلامة العامة والسلامة المرورية داخل المرفأ"، وشدّدت على" ضرورة اعتماد خطط واضحة تتضمن الالتزام بمواصفات جودة الشاحنات ومعايير السلامة المطلوبة في عمليات النقل والتوضيب".

وأكدت اليازا في بيان أن "الكونتينر ليس لعبة، وسقوطه اليوم كان من الممكن أن يودي بحياة أبرياء ويحوّل المرفأ إلى مسرح كارثة جديدةً".
