بالفيديو.. سقوط "كونتينر" في مرفأ بيروت

أطلقت جمعية "اليازا" نداءً عاجلاً إلى وإدارة مرفأ اثر سقوط "كونتينر" في المرفأ بعد ظهر اليوم، داعيةً إلى" اتخاذ إجراءات فورية لضمان السلامة العامة والسلامة المرورية داخل المرفأ"، وشدّدت على" ضرورة اعتماد خطط واضحة تتضمن الالتزام بمواصفات جودة الشاحنات ومعايير السلامة المطلوبة في عمليات النقل والتوضيب".



وأكدت اليازا في بيان أن "الكونتينر ليس لعبة، وسقوطه اليوم كان من الممكن أن يودي بحياة أبرياء ويحوّل المرفأ إلى مسرح كارثة جديدةً".

اليوم، الساعة ١٤:٣٠، سقط كونتينر في مرفأ بيروت بطريقة كارثية تهدد سلامة العمّال وكل من يتواجد في المرفأ!



إلى متى يبقى الاستهتار بأرواح الناس؟ إلى متى يبقى النقل والتوضيب يتم بطرق بدائية وخطيرة؟!



الـ كونتينر مش لعبة… سقوطه اليوم كان ممكن يقتل أبرياء ويحوّل المرفأ لمسرح كارثة pic.twitter.com/snFK8X2L5a — YASA for Road Safety www.yasa.org (@yasalebanon) September 17, 2025