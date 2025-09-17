Advertisement

لبنان

بالصور.. ضبط نحو 64 مليون حبة كبتاغون في منشأة في بعلبك

Lebanon 24
17-09-2025 | 10:04
أعلن الجيش اللبناني عبر منصة "إكس" عن أن: "ضمن إطار مكافحة الاتجار بالمخدرات في مختلف المناطق اللبنانية، وبعد عملية رصد ومتابعة لتحركات عصابات ترويج المخدرات في منطقة البقاع، نفذت دورية من مديرية المخابرات تؤازرها وحدة من الجيش عملية دهم منشأة في بلدة بودايبعلبك، وضبطت نحو ٦٤ مليون حبة كبتاغون، و٧٩ برميلًا من المواد الكيميائية المعدَّة لتصنيع المخدرات، بالإضافة إلى عدد من الآلات المستخدمة لتصنيعها، وهي من أهم العمليات التي ضُبطت بنتيجتها إحدى أكبر كميات المخدرات داخل الأراضي اللبنانية.
سُلّمت المضبوطات وتجري المتابعة لتوقيف أفراد العصابة المتورطة في تشغيل المنشأة".
