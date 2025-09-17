البزري: لتفعيل دور بلدية صيدا وتعزيز نظافة المدينة وتنظيمها

Advertisement

التقى النائب الدكتور ، رئيس بلدية المهندس مصطفى ، حيث تناول اللقاء عدداً من الإنمائية والخدماتية التي تهم المدينة وأبنائها، لا سيما في ظل التحدّيات الراهنة التي تواجهها مختلف المستويات.وأكد خلال اللقاء "أهمية تفعيل دور البلدية في تنظيم المدينة، والحفاظ على نظافتها، وتعزيز الملفات الخدماتية الأساسية فيها"، مشددا على "ضرورة حماية أسواق المدينة وحركتها التجارية والاقتصادية، بما يساهم في دعم صمود المواطنين وتوفير بيئة مُلائِمة للعمل. (الوكالة الوطنية)