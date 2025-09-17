Advertisement

لبنان

البزري: لتفعيل دور بلدية صيدا وتعزيز نظافة المدينة وتنظيمها

Lebanon 24
17-09-2025 | 10:21
التقى النائب الدكتور عبد الرحمن البزري، رئيس بلدية صيدا المهندس مصطفى حجازي، حيث تناول اللقاء عدداً من القضايا الإنمائية والخدماتية التي تهم المدينة وأبنائها، لا سيما في ظل التحدّيات الراهنة التي تواجهها صيدا على مختلف المستويات.
وأكد البزري خلال اللقاء "أهمية تفعيل دور البلدية في تنظيم المدينة، والحفاظ على نظافتها، وتعزيز الملفات الخدماتية الأساسية فيها"، مشددا على "ضرورة حماية أسواق المدينة وحركتها التجارية والاقتصادية، بما يساهم في دعم صمود المواطنين وتوفير بيئة مُلائِمة للعمل. (الوكالة الوطنية)
