لبنان

الحجار التقى اللواء شقير وناقش معه ملفات أمنية وإدارية

Lebanon 24
17-09-2025 | 10:23
استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه اليوم، النائبة بولا يعقوبيان، وتم البحث في شؤون إنمائية وخدماتية.
كما التقى النائب السابق قاسم عبد العزيز.

واستقبل الوزير الحجار المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، وتم البحث في شؤون أمنية وإدارية تتعلق بعمل المديرية العامة للأمن العام.

كما استقبل الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان بليرتا أليكو، وتم التداول في سبل التعاون المشترك والدعم المقدم من UNDP، لا سيما خلال الانتخابات.

وكذلك، عرض مع رئيس بلدية بقاعصفرين خالد بدرا لحاجات البلدة. (الوكالة الوطنية)
 
