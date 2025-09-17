الحجار التقى اللواء شقير وناقش معه ملفات أمنية وإدارية

Advertisement

استقبل والبلديات أحمد ، في مكتبه اليوم، النائبة بولا يعقوبيان، وتم البحث في شؤون إنمائية وخدماتية.كما التقى النائب السابق .واستقبل الوزير الحجار العام اللواء حسن شقير، وتم البحث في شؤون أمنية وإدارية تتعلق بعمل العام.كما استقبل الممثلة المقيمة لبرنامج الإنمائي في بليرتا أليكو، وتم التداول في سبل التعاون المشترك والدعم المقدم من UNDP، لا سيما خلال الانتخابات.وكذلك، عرض مع رئيس بلدية بقاعصفرين خالد بدرا لحاجات البلدة. (الوكالة الوطنية)