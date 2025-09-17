Advertisement

لبنان

أول تعليق من أدرعي في ذكرى تفجيرات "البيجر".. ماذا قال؟

Lebanon 24
17-09-2025 | 11:05
نشر المُتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، مساء اليوم الأربعاء، منشوراً له عبر حسابه على منصة "آكس"، تحدث فيها عن الذكرى الأولى لتفجيرات أجهزة "البيجر" في لبنان يوم 17 أيلول 2024.
 

وفي منشورهِ، قال أدرعي: "مهما حاول إعلام حزب الله الفاشل تحويل الهزيمة إلى انتصار والفشل إلى انجاز ستبقى الصور والأحداث وما تلاها من تطورات خير شاهد على حقيقة بسيطة: حزب الله جر لبنان بقرارات قادته الأنانية الى حرب اسناد مع دواعش مغتصبين قتلة حمساويين لتنقلب عليه الأمور رأسًا على عقب".
 
 
وأرفق أدرعي منشوره بصورة لأجهزة أظهرت تاريخ اليوم (17.9).
 
