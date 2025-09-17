أول تعليق من أدرعي في ذكرى تفجيرات "البيجر".. ماذا قال؟

مهما حاول إعلام حزب الله الفاشل تحويل الهزيمة إلى انتصار والفشل إلى انجاز ستبقى الصور والأحداث وما تلاها من تطورات خير شاهد على حقيقة بسيطة: حزب الله جر لبنان بقرارات قادته الأنانية الى حرب اسناد مع دواعش مغتصبين قتلة حمساويين لتنقلب عليه الأمور رأسًا على عقب https://t.co/4fP8uA3uxL
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) September 17, 2025
