أول تعليق من أدرعي في ذكرى تفجيرات "البيجر".. ماذا قال؟

نشر المُتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي، مساء اليوم الأربعاء، منشوراً له عبر حسابه على منصة "آكس"، تحدث فيها عن الذكرى الأولى لتفجيرات أجهزة "البيجر" في يوم 17 أيلول 2024.



وفي منشورهِ، قال أدرعي: "مهما حاول إعلام الفاشل تحويل الهزيمة إلى انتصار والفشل إلى انجاز ستبقى الصور والأحداث وما تلاها من تطورات خير شاهد على حقيقة بسيطة: حزب الله جر لبنان بقرارات قادته الأنانية الى حرب اسناد مع دواعش مغتصبين قتلة حمساويين لتنقلب عليه الأمور رأسًا على عقب".



وأرفق أدرعي منشوره بصورة لأجهزة أظهرت تاريخ اليوم (17.9).