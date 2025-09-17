Advertisement

لبنان

بالصورة.. حادث سير في الجنوب بسبب الأمطار

Lebanon 24
17-09-2025 | 12:21
Doc-P-1418246-638937337636694458.jfif
Doc-P-1418246-638937337636694458.jfif photos 0
شهدت طريق بلدة النميرية في جنوب لبنان، حادثاً مرورياً مُروعاً إثر انزلاق عددٍ من السيارات بسبب الأمطار.
وأدى الحادث إلى تضرر المركبات، فيما حضرت فرق الإسعاف إلى المكان لمعاينة المُصابين.

جنوب لبنان

