بالصورة.. حادث سير في الجنوب بسبب الأمطار

شهدت طريق بلدة النميرية في ، حادثاً مرورياً مُروعاً إثر انزلاق عددٍ من السيارات بسبب الأمطار.

Advertisement



وأدى الحادث إلى تضرر المركبات، فيما حضرت فرق الإسعاف إلى المكان لمعاينة المُصابين.

