قريباً.. اجتماع فلسطيني مهم في بيروت

علم " " أن لقاء موسعاً سيُعقد الأسبوع المُقبل في بين مختلف الفصائل ، بما في ذلك حركتي "فتح" و" "، وذلك للتباحث في ملفات اللجوء الفلسطيني وأبرزها بند سلاح المخيمات.

Advertisement