لبنان

قريباً.. اجتماع فلسطيني مهم في بيروت

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
17-09-2025 | 15:13
علم "لبنان24" أن لقاء موسعاً سيُعقد الأسبوع المُقبل في بيروت بين مختلف الفصائل الفلسطينية، بما في ذلك حركتي "فتح" و"حماس"، وذلك للتباحث في ملفات اللجوء الفلسطيني وأبرزها بند سلاح المخيمات.
وذكرت المصادر أن هذا الاجتماع سيكونُ برعاية لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني.
المصدر: خاص "لبنان 24"
