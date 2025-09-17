Advertisement

لبنان

سقوط جرحى.. إشكال كبير داخل مطعم في طبرجا

Lebanon 24
17-09-2025 | 15:56
Doc-P-1418308-638937473570006082.png
Doc-P-1418308-638937473570006082.png photos 0
وقع إشكالٌ داخل أحد المطاعم في منطقة طبرجا، أسفر عن جرح مدنيين وعناصر غير مدنية برتب رفيعة أيضاً.
وعلى الأثر، حضرت القوى الأمنية إلى المكان الذي شهد توتراً كبيراً.
 
 
 
