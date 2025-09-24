Advertisement

لبنان

آخر خبر.. قرار بمنع هبوط طائرات إيرانية في بيروت!

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
24-09-2025 | 12:44
علم "لبنان24" أنَّ الحكومة رفضت رسمياً إعطاء الإذن لهبوط طائرتين إيرانيتين، كانتا تعتزمان المجيئ إلى لبنان.
المصدر: خاص "لبنان 24"
خاص "لبنان 24"

