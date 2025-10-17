Advertisement

لبنان

طرابلسي: آن الأوان لعودة النازحين السوريين والتخفيف عن لبنان

Lebanon 24
17-10-2025 | 07:00
A-
A+
Doc-P-1430641-638963065097674116.png
Doc-P-1430641-638963065097674116.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب النائب ادغار طرابلسي على منصة "إكس": "نعترض على القرار الرقم ١٩ الذي سيعزز وجود النزوح السوري ويطيل أمده ويستجلب آخرين من سوريا لتسجيل أولادهم بمدارس لبنان، في الوقت الذي زال مبرر بقائهم في لبنان. آن الأوان لعودة النازحين والتخفيف عن لبنان. ندعو الحكومة اللبنانية ان تتظر الى المصلحة اللبنانية العليا وتعمل لأجلها".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هذا تاريخ بدء المرحلة الخامسة من عودة النازحين السوريين
lebanon 24
17/10/2025 19:12:40 Lebanon 24 Lebanon 24
رجي بحث مع سفيرة الاتحاد الأوروبي في عودة النازحين السوريين الى بلدهم
lebanon 24
17/10/2025 19:12:40 Lebanon 24 Lebanon 24
الخميس.. المرحلة الثالثة من العودة المنظمة للنازحين السوريين
lebanon 24
17/10/2025 19:12:40 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمن العام.. تنظيم عودة النازحين السوريين بالتعاون مع هذه المنظمات
lebanon 24
17/10/2025 19:12:40 Lebanon 24 Lebanon 24

الحكومة اللبنانية

ادغار طرابلسي

اللبنانية

النازحين

طرابلسي

طرابلس

العليا

لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:34 | 2025-10-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:05 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:29 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:18 | 2025-10-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:56 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:00 | 2025-10-17
11:45 | 2025-10-17
11:42 | 2025-10-17
11:34 | 2025-10-17
11:23 | 2025-10-17
11:10 | 2025-10-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24