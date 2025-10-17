جعجع استقبل سفير كندا الجديد في لبنان

Advertisement

التقى "القوات اللبنانيّة" في معراب سفير الجديد في غريغوري غاليغان، في زيارة تعارف، في حضور عضو الهيئة التنفيذيّة إدي ومسؤول جهاز العلاقات الخارجيّة في الحزب الوزير السابق .وكانت مناسبة بحت في خلالها المجتمعون المستجدات السياسيّة على المستويين اللبناني والإقليمي.