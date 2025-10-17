Advertisement

لبنان

جعجع استقبل سفير كندا الجديد في لبنان

Lebanon 24
17-10-2025 | 07:57
التقى رئيس حزب "القوات اللبنانيّة" سمير جعجع في معراب سفير كندا الجديد في لبنان غريغوري غاليغان، في زيارة تعارف، في حضور عضو الهيئة التنفيذيّة إدي أبي اللمع ومسؤول جهاز العلاقات الخارجيّة في الحزب الوزير السابق ريشار قيومجيان.
وكانت مناسبة بحت في خلالها المجتمعون المستجدات السياسيّة على المستويين اللبناني والإقليمي.
 
