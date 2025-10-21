عن الجريمة التي هزّت عنجر... توقيف سوريّ وهذا ما توصّلت إليه التحقيقات

بعد أقل من 24 ساعة على الجريمة المروّعة التي شهدتها بلدة وذهبت ضحيتها المسنّة سيراداي كاربيت دومانيان، علم " "، أنّه تمّ توقيف السوري ن.ش، وبوشرت التحقيقات معه بإشراف المختص.

Advertisement



وأفادت المعلومات بأن التحقيقات التي أجرتها مخابرات كشفت عن تورّط شخصين آخرين في عملية اقتحام منزل الضحيّة وطعنها، وهما سوريان كانا قد عملا سابقًا في تنظيف منزلها، وتركيب المدافئ الشتوية لها.

كما تبيّن من التحقيقات أن الضحية وشقيقتها فقدا قبل نحو أسبوع مفتاح أحد للمنزل، وقد تمّ استخدامه للدخول إلى البيت وتنفيذ الجريمة.