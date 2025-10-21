Advertisement

لبنان

عن الجريمة التي هزّت عنجر... توقيف سوريّ وهذا ما توصّلت إليه التحقيقات

Lebanon 24
21-10-2025 | 10:54
بعد أقل من 24 ساعة على الجريمة المروّعة التي شهدتها بلدة عنجر وذهبت ضحيتها المسنّة سيراداي كاربيت دومانيان، علم "لبنان 24"، أنّه تمّ توقيف السوري ن.ش، وبوشرت التحقيقات معه بإشراف القضاء المختص.
وأفادت المعلومات بأن التحقيقات التي أجرتها مخابرات البقاع كشفت عن تورّط شخصين آخرين في عملية اقتحام منزل الضحيّة وطعنها، وهما سوريان كانا قد عملا سابقًا في تنظيف منزلها، وتركيب المدافئ الشتوية لها.
 
 
كما تبيّن من التحقيقات أن الضحية وشقيقتها فقدا قبل نحو أسبوع مفتاح أحد الأبواب الخلفية للمنزل، وقد تمّ استخدامه للدخول إلى البيت وتنفيذ الجريمة.
 
 
 
 
 
