27
o
بيروت
26
o
طرابلس
25
o
صور
24
o
جبيل
25
o
صيدا
27
o
جونية
26
o
النبطية
22
o
زحلة
23
o
بعلبك
8
o
بشري
21
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
وزير الثقافة وأرسلان وأبي المني نعوا طليع حمدان: كان من أبرز عمالقة الشعر الزجلي اللبناني
Lebanon 24
26-10-2025
|
03:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
نعت شخصيات سياسية ودينية، كبير شعراء الزجل اللبناني الشاعر طليع حمدان، الذي وافته المنية، أمس السبت، عن عمر ناهز 81 عاماً.
Advertisement
ونعى
وزير الثقافة
غسان سلامة حمدان، وقال في بيان: "برحيل شاعر المنبرين طليع حمدان تفقد الثقافة احد ابرز عمالقة الشعر الزجلي اللبناني الذي وصف طوال مسيرته بشاعر الكلمة الملتزمة وصاحب القصائد التي عبّر فيها عن قضايا الوطن والناس بصدق ونبرة لا تشبه سواه".
وأضاف: " لم يكن طليع حمدان شاعرًا عاديًا ، بل كان ذاكرة ناطقة لجبل يمشي على قدميه، يحمل التاريخ والكرامة والتقاليد على كتفيه، ويزرع القصيدة مثل غرسة في أرض لا تموت ،برحيله، ينكسر غصن من شجرة الثقافة الشعبية
اللبنانية
. لكن جذور الشجرة ما زالت ثابتة، وفي تربتها قصائد طليع حمدان، تنمو وتكبر وتعلّم. سلامٌ على شاعر لا يموت، بل يتحول إلى نغمة في الوجدان، وصدى لا يغيب".
وختم سلامة: "لروحه
الرحمة
ولذويه وعائلته ومحبيه ومريديه كل التعازي سائلين المولى ان يلهمهم الصبر والسلوان".
من ناحيته، كتب
رئيس الحزب
"
الديمقراطي
اللبناني" طلال ارسلان عبر منصة" اكس": "نودّعُ، والجبل ولبنان اليوم، ظاهرة شعرية استثنائية في تاريخ الشعر والزجل الأصيل، ظاهرة قد لا تتكرّر في عصرنا هذا، فقيداً كبيراً دخل إلى كلّ بيت، وكلّ قلب، وكلّ وجدان حيّ. باسمي وباسم
الحزب الديمقراطي
اللبناني، أنعى إلى اللبنانيين عامة، وأبناء الجبل وعين عنوب خاصة، رحيل الشاعر الكبير طليع حمدان، أحد أعمدة الزجل اللبناني وصوت الجبل الشامخ. برحيله يفقدُ
لبنان
ركناً من إرثه الثقافي والشعري، ووجهاً من وجوه الأصالة والالتزام الوطني. رحمه الله وأسكنه فسيح جنّاته، وألهم عائلته ومحبّيه الصبر والسلوان".
بدوره، نشر شيخ العقل لطائفة
الموحدين
الدروز
الشيخ الدكتور سامي ابي المنى على صفحته "آكس" تعليقاً على وفاة حمدان مع صورة للراحل، وقال: "طليع حمدان جزءٌ من تاريخ الجبل وصورةٌ عن عنفوانه. تفاخر بتاريخه وبطولات أبنائه، وغنّى للوطن ولأرزه وعلَمه. خاف على الوطن فاستصرخ أبناءه لعيش المحبة وصون بعضهم بعضاً، قائلاً: وطنّا لو وقع مدماك منو الخطر بيبلّش بمدماك ثاني.. طليع حمدان: صوتك كان صادحاً وشعرك سيبقى رسالة للأجيال".
مواضيع ذات صلة
الموت يغيّب كبير شعراء الزجل اللبناني.. "وداعاً" طليع حمدان!
Lebanon 24
الموت يغيّب كبير شعراء الزجل اللبناني.. "وداعاً" طليع حمدان!
26/10/2025 11:55:09
26/10/2025 11:55:09
Lebanon 24
Lebanon 24
طبيبة جلدية تكشف أبرز 3 أسباب لتساقط الشعر
Lebanon 24
طبيبة جلدية تكشف أبرز 3 أسباب لتساقط الشعر
26/10/2025 11:55:09
26/10/2025 11:55:09
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الزراعة: شح المياه أبرز تحديات القطاع حالياً
Lebanon 24
وزير الزراعة: شح المياه أبرز تحديات القطاع حالياً
26/10/2025 11:55:09
26/10/2025 11:55:09
Lebanon 24
Lebanon 24
تهنئة لبنانية للمفتي السعودي الجديد من شيخ العقل أبي المنى
Lebanon 24
تهنئة لبنانية للمفتي السعودي الجديد من شيخ العقل أبي المنى
26/10/2025 11:55:09
26/10/2025 11:55:09
Lebanon 24
Lebanon 24
الحزب الديمقراطي
وزير الثقافة
طلال ارسلان
الديمقراطي
رئيس الحزب
اللبنانية
ديمقراطي
الموحدين
تابع
قد يعجبك أيضاً
المقداد: المقاومة ستبقى على طريق الدفاع عن لبنان مهما كانت التضحيات
Lebanon 24
المقداد: المقاومة ستبقى على طريق الدفاع عن لبنان مهما كانت التضحيات
05:47 | 2025-10-26
26/10/2025 05:47:39
Lebanon 24
Lebanon 24
المطران تابت عن زيارة البابا للبنان: لها بعد روحي وسياسي مميزان
Lebanon 24
المطران تابت عن زيارة البابا للبنان: لها بعد روحي وسياسي مميزان
05:42 | 2025-10-26
26/10/2025 05:42:51
Lebanon 24
Lebanon 24
الرابطة المارونية تجول في بعلبك ودير الأحمر وبرقا
Lebanon 24
الرابطة المارونية تجول في بعلبك ودير الأحمر وبرقا
05:41 | 2025-10-26
26/10/2025 05:41:26
Lebanon 24
Lebanon 24
فضل الله: لخطة طوارئ وطنية تواجه مغامرات العدو
Lebanon 24
فضل الله: لخطة طوارئ وطنية تواجه مغامرات العدو
05:36 | 2025-10-26
26/10/2025 05:36:57
Lebanon 24
Lebanon 24
شمعون: فكروا جيداً في اختيار نواب يمثلونكم ولا يسرقون حقوقكم
Lebanon 24
شمعون: فكروا جيداً في اختيار نواب يمثلونكم ولا يسرقون حقوقكم
05:32 | 2025-10-26
26/10/2025 05:32:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
معلومات مثيرة عن "تغيير الساعة في لبنان".. أمورٌ لا يعرفها كثيرون
Lebanon 24
معلومات مثيرة عن "تغيير الساعة في لبنان".. أمورٌ لا يعرفها كثيرون
14:00 | 2025-10-25
25/10/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عقيلة نواف سلام تتعرض لحادث في الفاتيكان
Lebanon 24
عقيلة نواف سلام تتعرض لحادث في الفاتيكان
06:30 | 2025-10-25
25/10/2025 06:30:25
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مروّعة في لبنان... وفاة شابة بعد أن أحرقها زوجها بالزيت المغلي (صورة)
Lebanon 24
جريمة مروّعة في لبنان... وفاة شابة بعد أن أحرقها زوجها بالزيت المغلي (صورة)
08:52 | 2025-10-25
25/10/2025 08:52:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة إسرائيلية إلى لبنان.. تقريرٌ يتحدث عن "تهديد كبير"
Lebanon 24
رسالة إسرائيلية إلى لبنان.. تقريرٌ يتحدث عن "تهديد كبير"
17:08 | 2025-10-25
25/10/2025 05:08:09
Lebanon 24
Lebanon 24
حديثٌ عن "اقتحام لحزب الله".. ماذا قال تقرير إسرائيلي؟
Lebanon 24
حديثٌ عن "اقتحام لحزب الله".. ماذا قال تقرير إسرائيلي؟
15:42 | 2025-10-25
25/10/2025 03:42:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:47 | 2025-10-26
المقداد: المقاومة ستبقى على طريق الدفاع عن لبنان مهما كانت التضحيات
05:42 | 2025-10-26
المطران تابت عن زيارة البابا للبنان: لها بعد روحي وسياسي مميزان
05:41 | 2025-10-26
الرابطة المارونية تجول في بعلبك ودير الأحمر وبرقا
05:36 | 2025-10-26
فضل الله: لخطة طوارئ وطنية تواجه مغامرات العدو
05:32 | 2025-10-26
شمعون: فكروا جيداً في اختيار نواب يمثلونكم ولا يسرقون حقوقكم
05:30 | 2025-10-26
وسيلة نقل غير مألوفة.. قريباً يُمكنكم التنقل جواً في لبنان! (فيديو وصور)
فيديو
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
06:08 | 2025-10-25
26/10/2025 11:55:09
Lebanon 24
Lebanon 24
دعما له.. أغنية ورسالة من محمد شاكر إلى والده (فيديو)
Lebanon 24
دعما له.. أغنية ورسالة من محمد شاكر إلى والده (فيديو)
04:09 | 2025-10-24
26/10/2025 11:55:09
Lebanon 24
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
04:16 | 2025-10-19
26/10/2025 11:55:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24