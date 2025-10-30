Advertisement

لبنان

دريان بحث وكرامي سبل تعزيز القطاع التربوي والتقى سفير الفاتيكان

Lebanon 24
30-10-2025 | 08:05
استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية، الشيخ عبد اللطيف دريان، في دار الفتوى، وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي، حيث تناول اللقاء الوضع العام في لبنان وتطورات القطاع التربوي والمؤسسات التابعة لدار الفتوى.
وقالت الوزيرة بعد اللقاء: "تشاورنا مع سماحته حول الأوضاع العامة، واطلعته على آخر المستجدات في القطاع التربوي، وتبادلنا الآراء والأفكار التي تهم الوطن والمواطن. استمعت إلى توجيهاته بشأن المؤسسات التعليمية التابعة لدار الفتوى".

وأضافت: "الوضع التربوي في لبنان يعكس الواقع العام للمجتمع، فهو في أزمة، لكن لدي ثقة كبيرة بالتربويين في مختلف المواقع، الذين يبذلون جهودهم لتجاوز هذه التحديات وإعادة القطاع التربوي إلى رونقه الطبيعي".

وحول المعلمين الذين يعانون ظروفًا صعبة، قالت كرامي: "أقف إلى جانبهم ومعهم، وأثمن الجهود التي يبذلونها خصوصًا أساتذة القطاع العام، الذين لم تتمكن الدولة من تحسين وضعهم وأجورهم مثل القطاع الخاص. أشد على أياديهم وأمل أن يكون العام القادم أفضل".

وفي إطار تعزيز العلاقات الدولية، استقبل المفتي أيضًا سفير الفاتيكان لدى لبنان، المونسنيور باولو بورجيا، واطلعه على أجواء الزيارة المرتقبة للبابا لاوون الرابع عشر إلى لبنان. كما التقى وفدًا من جامعة الآداب والعلوم والتكنولوجيا في لبنان، حيث تم بحث سبل التعاون الأكاديمي والعلمي.
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24