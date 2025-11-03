سماع دوي صوت قوي في البداوي.. وهذا ما تبين

Advertisement

سمع قبل ظهر اليوم الإثنين دوي صوت قوي في منطقة البداوي مفرق الأوتوستراد الجديد ما أثار حالة من القلق بين الأهالي.وبعد التحقق تبيّن أن الصوت ناتج عن انفجار كربير داخل محل يعود للمواطن "ه.ق".، وفق ما أفادت مندوبة " ".وأكّدت المعلومات عدم وقوع أي إصابات واقتصرت الأضرار على الماديات داخل المحل.