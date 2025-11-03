Advertisement

لبنان

سماع دوي صوت قوي في البداوي.. وهذا ما تبين

Lebanon 24
03-11-2025 | 04:27
سمع قبل ظهر اليوم الإثنين دوي صوت قوي في منطقة البداوي مفرق الأوتوستراد الجديد ما أثار حالة من القلق بين الأهالي.

وبعد التحقق تبيّن أن الصوت ناتج عن انفجار كربير داخل محل يعود للمواطن "ه.ق".، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
وأكّدت المعلومات عدم وقوع أي إصابات واقتصرت الأضرار على الماديات داخل المحل. 
