لبنان

مرقص: المشروع الجديد لقانون الإعلام يهدف لحماية حرية التعبير

Lebanon 24
12-11-2025 | 14:06
قال وزير الإعلام بول مرقص إن "المشروع الجديد لقانون الإعلام يهدف لحماية حرية التعبير"، مشيراً إلى أن "القانون يحظرُ الحبس الاحتياطي للصحافيين".
وفي حديثٍ عبر قناة "الحدث"، اليوم الأربعاء، ذكر مرقص أن "القانون الجديد للإعلام يحمي حرية الصحافيين ومصادرهم"، وأضاف: "على القنوات التي تبث من لبنان الالتزام بقوانينه".
 

كذلك، قال مرقص إنَّ "الحكومة حريصة على علاقاتها مع الأشقاء العرب".

