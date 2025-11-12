مرقص: المشروع الجديد لقانون الإعلام يهدف لحماية حرية التعبير

قال إن "المشروع الجديد لقانون الإعلام يهدف لحماية حرية التعبير"، مشيراً إلى أن "القانون يحظرُ الحبس الاحتياطي للصحافيين".

وفي حديثٍ عبر قناة "الحدث"، اليوم الأربعاء، ذكر أن "القانون الجديد للإعلام يحمي حرية الصحافيين ومصادرهم"، وأضاف: "على القنوات التي تبث من الالتزام بقوانينه".



كذلك، قال مرقص إنَّ "الحكومة حريصة على علاقاتها مع الأشقاء العرب".

