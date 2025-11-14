Advertisement

لبنان

اللجنة المركزية للزيتون: لمكافحة الغش والتزوير

Lebanon 24
14-11-2025 | 04:35
A-
A+
Doc-P-1442137-638987177078131035.png
Doc-P-1442137-638987177078131035.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عقدت "اللجنة المركزية للزيتون وزيت الزيتون في اللقاء الوطني للهيئات الزراعية في لبنان"، أول جتماع لها في وزارة الزراعة، وأعلنت تعيين جورج العيناتي رئيساً للجنة ومسؤولاً اعلامياً وعلي تامر أميناً للسر.
Advertisement

وشددت اللجنة على منع استيراد زيت الزيتون وحب الزيتون ومكافحة الغش والتزوير لحماية المستهلك، داعية إلى تعديل مواصفات الزيوت وفرض عقوبات صارمة على المخالفين. كما طالبت الوزارة بـإشراك المزارعين في اللجنة الوطنية للزيتون واتخاذ إجراءات وقائية ضد بكتيريا Xylella Fastidiosa، وتشجيع توزيع أغراس الزيتون المحلية على المزارعين.
مواضيع ذات صلة
وليد صافي رئيسا للجنة الإنتخابية المركزية في الحزب التقدمي الاشتراكي
lebanon 24
14/11/2025 12:48:10 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة الصحة في صيدا: تعاون مع مؤسسات أهلية ومراكز لمكافحة الإدمان
lebanon 24
14/11/2025 12:48:10 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: الديمقراطيون يلعبون لعبة قذرة وهم لا يجيدون سوى الغش في الانتخابات
lebanon 24
14/11/2025 12:48:10 Lebanon 24 Lebanon 24
بشأن الغشّ في الملاحم... هذا ما قيل اليوم
lebanon 24
14/11/2025 12:48:10 Lebanon 24 Lebanon 24

اللجنة المركزية

اللجنة الوطنية

وزارة الزراعة

اللجنة الوطني

تامر أمين

جورج ال

الزيتون

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:28 | 2025-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:38 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:19 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:42 | 2025-11-14
05:39 | 2025-11-14
05:37 | 2025-11-14
05:35 | 2025-11-14
05:21 | 2025-11-14
05:00 | 2025-11-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24