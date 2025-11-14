19
o
بيروت
18
o
طرابلس
18
o
صور
19
o
جبيل
18
o
صيدا
19
o
جونية
17
o
النبطية
13
o
زحلة
14
o
بعلبك
11
o
بشري
13
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
اللجنة المركزية للزيتون: لمكافحة الغش والتزوير
Lebanon 24
14-11-2025
|
04:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
عقدت "
اللجنة المركزية
للزيتون وزيت
الزيتون
في اللقاء الوطني للهيئات الزراعية في
لبنان
"، أول جتماع لها في
وزارة الزراعة
، وأعلنت تعيين
جورج
العيناتي رئيساً للجنة ومسؤولاً اعلامياً وعلي تامر أميناً للسر.
Advertisement
وشددت اللجنة على منع استيراد زيت الزيتون وحب الزيتون ومكافحة الغش والتزوير لحماية المستهلك، داعية إلى تعديل مواصفات الزيوت وفرض عقوبات صارمة على المخالفين. كما طالبت الوزارة بـإشراك المزارعين في
اللجنة الوطنية
للزيتون واتخاذ إجراءات وقائية ضد بكتيريا Xylella Fastidiosa، وتشجيع توزيع أغراس الزيتون المحلية على المزارعين.
مواضيع ذات صلة
وليد صافي رئيسا للجنة الإنتخابية المركزية في الحزب التقدمي الاشتراكي
Lebanon 24
وليد صافي رئيسا للجنة الإنتخابية المركزية في الحزب التقدمي الاشتراكي
14/11/2025 12:48:10
14/11/2025 12:48:10
Lebanon 24
Lebanon 24
لجنة الصحة في صيدا: تعاون مع مؤسسات أهلية ومراكز لمكافحة الإدمان
Lebanon 24
لجنة الصحة في صيدا: تعاون مع مؤسسات أهلية ومراكز لمكافحة الإدمان
14/11/2025 12:48:10
14/11/2025 12:48:10
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: الديمقراطيون يلعبون لعبة قذرة وهم لا يجيدون سوى الغش في الانتخابات
Lebanon 24
ترامب: الديمقراطيون يلعبون لعبة قذرة وهم لا يجيدون سوى الغش في الانتخابات
14/11/2025 12:48:10
14/11/2025 12:48:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن الغشّ في الملاحم... هذا ما قيل اليوم
Lebanon 24
بشأن الغشّ في الملاحم... هذا ما قيل اليوم
14/11/2025 12:48:10
14/11/2025 12:48:10
Lebanon 24
Lebanon 24
اللجنة المركزية
اللجنة الوطنية
وزارة الزراعة
اللجنة الوطني
تامر أمين
جورج ال
الزيتون
تابع
قد يعجبك أيضاً
شقير شاكراً السعودية: قرار إعادة التصدير مؤشر لعودة الثقة والعلاقات الاقتصادية الطبيعية
Lebanon 24
شقير شاكراً السعودية: قرار إعادة التصدير مؤشر لعودة الثقة والعلاقات الاقتصادية الطبيعية
05:42 | 2025-11-14
14/11/2025 05:42:07
Lebanon 24
Lebanon 24
قبلان: الخصومة يجب أن تبقى تحت سقف حماية لبنان
Lebanon 24
قبلان: الخصومة يجب أن تبقى تحت سقف حماية لبنان
05:39 | 2025-11-14
14/11/2025 05:39:24
Lebanon 24
Lebanon 24
وفود بلدية وتجارية ونقابية في دارة بهية الحريري
Lebanon 24
وفود بلدية وتجارية ونقابية في دارة بهية الحريري
05:37 | 2025-11-14
14/11/2025 05:37:20
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الداخلية: لبنان يرحّب بالسعوديين
Lebanon 24
وزير الداخلية: لبنان يرحّب بالسعوديين
05:35 | 2025-11-14
14/11/2025 05:35:25
Lebanon 24
Lebanon 24
مُحاصرة منزل يتحصّن فيه مُسلّح... إليكم ما تشهده بلدة بصرما
Lebanon 24
مُحاصرة منزل يتحصّن فيه مُسلّح... إليكم ما تشهده بلدة بصرما
05:21 | 2025-11-14
14/11/2025 05:21:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
منحة مالية للعسكريين.. هذه تفاصيلها
Lebanon 24
منحة مالية للعسكريين.. هذه تفاصيلها
06:28 | 2025-11-13
13/11/2025 06:28:34
Lebanon 24
Lebanon 24
الثلوج ستتساقط لأول مرة هذا الموسم.. ذروة المنخفض الجوي الذي يضرب لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
الثلوج ستتساقط لأول مرة هذا الموسم.. ذروة المنخفض الجوي الذي يضرب لبنان في هذا الموعد
00:38 | 2025-11-14
14/11/2025 12:38:20
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان لبنانيّ شهير جدّاً تعرّض لحادث سير مروّع.. كان مسرعاً واصطدم بشاحنة (فيديو)
Lebanon 24
فنان لبنانيّ شهير جدّاً تعرّض لحادث سير مروّع.. كان مسرعاً واصطدم بشاحنة (فيديو)
23:00 | 2025-11-13
13/11/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إقفال فروع وعمليات صرف جماعية.. موظفو المصارف مُهددون وينتظرون الأسوأ
Lebanon 24
إقفال فروع وعمليات صرف جماعية.. موظفو المصارف مُهددون وينتظرون الأسوأ
09:30 | 2025-11-13
13/11/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
غارات ستطال بيروت.. "إسرائيل تستعد لهجوم ضد لبنان!
Lebanon 24
غارات ستطال بيروت.. "إسرائيل تستعد لهجوم ضد لبنان!
04:19 | 2025-11-14
14/11/2025 04:19:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:42 | 2025-11-14
شقير شاكراً السعودية: قرار إعادة التصدير مؤشر لعودة الثقة والعلاقات الاقتصادية الطبيعية
05:39 | 2025-11-14
قبلان: الخصومة يجب أن تبقى تحت سقف حماية لبنان
05:37 | 2025-11-14
وفود بلدية وتجارية ونقابية في دارة بهية الحريري
05:35 | 2025-11-14
وزير الداخلية: لبنان يرحّب بالسعوديين
05:21 | 2025-11-14
مُحاصرة منزل يتحصّن فيه مُسلّح... إليكم ما تشهده بلدة بصرما
05:00 | 2025-11-14
عوامل تؤثر على احتمالات الحرب في لبنان والمنطقة
فيديو
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
14/11/2025 12:48:10
Lebanon 24
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
14/11/2025 12:48:10
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
14/11/2025 12:48:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24