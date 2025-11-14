اللجنة المركزية للزيتون: لمكافحة الغش والتزوير

Advertisement

عقدت " للزيتون وزيت في اللقاء الوطني للهيئات الزراعية في "، أول جتماع لها في ، وأعلنت تعيين العيناتي رئيساً للجنة ومسؤولاً اعلامياً وعلي تامر أميناً للسر.وشددت اللجنة على منع استيراد زيت الزيتون وحب الزيتون ومكافحة الغش والتزوير لحماية المستهلك، داعية إلى تعديل مواصفات الزيوت وفرض عقوبات صارمة على المخالفين. كما طالبت الوزارة بـإشراك المزارعين في للزيتون واتخاذ إجراءات وقائية ضد بكتيريا Xylella Fastidiosa، وتشجيع توزيع أغراس الزيتون المحلية على المزارعين.