لبنان

زيارة سياسية تطالها "فبركات"

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
14-11-2025 | 06:45
شكلت زيارة أحد الشخصيات السياسية البارزة إلى دولة قريبة مؤخراً، مدار جدل في أوساط إعلامية إلى حد أنه جرى طرح تأويلات وافتراضات ربطت تلك الزيارة بالانتخابات النيابية.
ما تبين أن زيارة ذاك السياسي للدولة "القريبة" كانت ذات طابع عملي وسياحي بحت وما من لقاءات سياسية أبداً.


مصادر مطلعة على تلك الزيارة وما تبعها من تشويش قالت: "شم الهوا صارو يعتبروه انتخابات كمان؟".
المصدر: خاص "لبنان 24"
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24