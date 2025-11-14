19
لبنان
سكوغ من السرايا: الإتّحاد الأوروبيّ يقف إلى جانب لبنان
Lebanon 24
14-11-2025
|
10:48
A-
A+
استقبل
رئيس مجلس الوزراء
الدكتور نواف سلام نائب
الأمين العام
للشؤون السياسية في هيئة العمل الخارجي في المفوضية الأوروبية اولوف سكوغ ترافقه سفيرة
الاتحاد الأوروبي
في
لبنان
ساندرا دو وال، بحضور
نائب رئيس
مجلس الوزراء
الدكتور طارق متري ووزير الثقافة الدكتور غسان سلامة.
وتخلّل الاجتماع بحثٌ في الأوضاع العامة في البلاد، إضافةً إلى عرضٍ للمشاريع والبرامج التي يموّلها الاتحاد
الأوروبي
في مختلف القطاعات
اللبنانية
. وأكّد سكوغ خلال اللقاء استمرار دعم الاتحاد الأوروبي لمسار الإصلاحات البنيوية في لبنان، وضرورة المضيّ قدمًا فيها، بما يشمل التوصّل إلى اتفاق مع
صندوق النقد الدولي
، معتبرةً أنّ هذا المسار أساسيّ لاستعادة التعافي الاقتصادي والمؤسّساتي. كما شدّد على وقوف الاتحاد الأوروبي إلى جانب لبنان والتزامه دعم استقراره في هذه المرحلة الدقيقة.
وتناول الاجتماع التطوّرات الميدانية في الجنوب، حيث عرض الرئيس سلام الوقائع المتعلّقة بالاعتداءات
الإسرائيلية
، وانتشار
الجيش اللبناني
وبسط سلطة الدولة. وأكّد ضرورة أن يواصل الاتحاد الأوروبي ممارسة الضغوط على
إسرائيل
للانسحاب من الأراضي اللبنانية التي لا تزال تحتلّها، ولوقف الانتهاكات المتكرّرة للسيادة اللبنانية.
