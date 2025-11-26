23
o
بيروت
21
o
طرابلس
21
o
صور
24
o
جبيل
20
o
صيدا
24
o
جونية
20
o
النبطية
14
o
زحلة
14
o
بعلبك
2
o
بشري
19
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
عون استقبل السفير الأميركيّ لدى لبنان: جاهزٌ لتلبية دعوة ترامب
Lebanon 24
26-11-2025
|
06:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، سفير
الولايات المتحدة
الأميركية في
لبنان
ميشال عيسى وعرض معه الأوضاع في لبنان والمنطقة.
Advertisement
وتمنى
الرئيس عون
للسفير عيسى التوفيق في مهامه معلقا أهمية على دوره في تعزيز العلاقات بين البلدين نظرا لمعرفته بالأوضاع في لبنان وقدرته على المساهمة في إيجاد السبل الآيلة الى مساعدة لبنان في الظروف الراهنة.
وحمّل الرئيس عون السفير الأميركي شكره للتهنئة التي وجهها اليه الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
لمناسبة ذكرى الاستقلال، ولما صدر عنه في مؤتمره الصحافي الأخير عن رغبته في توجيه دعوة للرئيس اللبناني لزيارة الولايات المتحدة الأميركية. وعبّر رئيس الجمهورية عن امتنانه للدعوة وجهوزيته لتلبيتها.
لازاريني
واستقبل الرئيس عون المفوض العام لوكالة
الأمم المتحدة
"الاونروا"، فيليب لازاريني.
وخلال اللقاء عرض لازاريني لظروف عمل "الاونروا" في ظل الضغوط المالية التي تتعرض لها، كما عرض لاوضاع المخيمات
الفلسطينية
في لبنان، مؤكدا العمل على المحافظة على تقديم الخدمات الأساسية للفلسطينيين نظرا لمحورية دور الوكالة بالنسبة الى هذه الخدمات.
واعرب الرئيس عون عن تقديره للمهام التي تقوم بها "الاونروا" على رغم خفض موازنتها، مشددا على أهمية استمرارها في أداء عملها. وأشار الرئيس عون الى التعاون القائم بين السلطة
اللبنانية
والسلطة الفلسطينية في مسألة تسليم سلاح المخيمات.
مواضيع ذات صلة
الرئيس نجيب ميقاتي استقبل سفير قطر لدى لبنان وجرى البحث في الأوضاع الراهنة
Lebanon 24
الرئيس نجيب ميقاتي استقبل سفير قطر لدى لبنان وجرى البحث في الأوضاع الراهنة
26/11/2025 15:29:26
26/11/2025 15:29:26
Lebanon 24
Lebanon 24
وصول السفير الأميركي الجديد لدى لبنان ميشال عيسى الى عين التينة للقاء بري
Lebanon 24
وصول السفير الأميركي الجديد لدى لبنان ميشال عيسى الى عين التينة للقاء بري
26/11/2025 15:29:26
26/11/2025 15:29:26
Lebanon 24
Lebanon 24
السفير الأميركي الجديد في لبنان: مستقبل لبنان ملك لكل من يؤمن بوحدته
Lebanon 24
السفير الأميركي الجديد في لبنان: مستقبل لبنان ملك لكل من يؤمن بوحدته
26/11/2025 15:29:26
26/11/2025 15:29:26
Lebanon 24
Lebanon 24
نقابة المحررين تلبّي دعوة الاتحاد العربي لإحياء ذكرى الحرب على غزة
Lebanon 24
نقابة المحررين تلبّي دعوة الاتحاد العربي لإحياء ذكرى الحرب على غزة
26/11/2025 15:29:26
26/11/2025 15:29:26
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة
الأمم المتحدة
دونالد ترامب
الفلسطينية
الرئيس عون
اللبنانية
الجمهوري
رئيس عون
تابع
قد يعجبك أيضاً
من عنّايا إلى كلّ لبنان.. مار شربل قدّيس الصمت في بلد الضجيج
Lebanon 24
من عنّايا إلى كلّ لبنان.. مار شربل قدّيس الصمت في بلد الضجيج
08:00 | 2025-11-26
26/11/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي في الذكرى السنوية الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار: لتنفيذه بحذافيره وتثبيت اتفاقية الهدنة
Lebanon 24
ميقاتي في الذكرى السنوية الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار: لتنفيذه بحذافيره وتثبيت اتفاقية الهدنة
07:17 | 2025-11-26
26/11/2025 07:17:04
Lebanon 24
Lebanon 24
الأشقر: حركة لافتة للزائرين من الخارج ستواكب زيارة البابا
Lebanon 24
الأشقر: حركة لافتة للزائرين من الخارج ستواكب زيارة البابا
08:25 | 2025-11-26
26/11/2025 08:25:47
Lebanon 24
Lebanon 24
سلسلة توقيفات للجيش
Lebanon 24
سلسلة توقيفات للجيش
08:19 | 2025-11-26
26/11/2025 08:19:33
Lebanon 24
Lebanon 24
صوت دويّ قويّ سُمِعَ في مُحيط بعلبك... ما هي طبيعته؟
Lebanon 24
صوت دويّ قويّ سُمِعَ في مُحيط بعلبك... ما هي طبيعته؟
08:15 | 2025-11-26
26/11/2025 08:15:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
للعسكريين.. إليكم هذا الخبر بشأن المنحة المالية
Lebanon 24
للعسكريين.. إليكم هذا الخبر بشأن المنحة المالية
11:31 | 2025-11-25
25/11/2025 11:31:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد استهداف الضاحية.. ما وضع حجوزات السفر إلى لبنان خلال زيارة البابا وماذا عن موسم الأعياد؟
Lebanon 24
بعد استهداف الضاحية.. ما وضع حجوزات السفر إلى لبنان خلال زيارة البابا وماذا عن موسم الأعياد؟
12:30 | 2025-11-25
25/11/2025 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ضبط سيارة آتية من أوروبا إلى لبنان... ماذا وجدت قوى الأمن في داخلها؟
Lebanon 24
ضبط سيارة آتية من أوروبا إلى لبنان... ماذا وجدت قوى الأمن في داخلها؟
09:38 | 2025-11-25
25/11/2025 09:38:30
Lebanon 24
Lebanon 24
هدفٌ "خفي" وراء اغتيال طبطبائي.. لماذا سكنَ الضاحية؟
Lebanon 24
هدفٌ "خفي" وراء اغتيال طبطبائي.. لماذا سكنَ الضاحية؟
12:00 | 2025-11-25
25/11/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة عن الذهب.. سيصل إلى هذا السعر
Lebanon 24
مفاجأة عن الذهب.. سيصل إلى هذا السعر
13:51 | 2025-11-25
25/11/2025 01:51:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
08:00 | 2025-11-26
من عنّايا إلى كلّ لبنان.. مار شربل قدّيس الصمت في بلد الضجيج
07:17 | 2025-11-26
ميقاتي في الذكرى السنوية الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار: لتنفيذه بحذافيره وتثبيت اتفاقية الهدنة
08:25 | 2025-11-26
الأشقر: حركة لافتة للزائرين من الخارج ستواكب زيارة البابا
08:19 | 2025-11-26
سلسلة توقيفات للجيش
08:15 | 2025-11-26
صوت دويّ قويّ سُمِعَ في مُحيط بعلبك... ما هي طبيعته؟
08:09 | 2025-11-26
البستاني شارك في ورشة عمل حول الحوكمة المراعية لحقوق الأطفال
فيديو
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
Lebanon 24
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
02:38 | 2025-11-19
26/11/2025 15:29:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
11:23 | 2025-11-18
26/11/2025 15:29:26
Lebanon 24
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
12:17 | 2025-11-15
26/11/2025 15:29:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24