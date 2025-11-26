عون استقبل السفير الأميركيّ لدى لبنان: جاهزٌ لتلبية دعوة ترامب

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، سفير الأميركية في ميشال عيسى وعرض معه الأوضاع في لبنان والمنطقة.

Advertisement

وتمنى للسفير عيسى التوفيق في مهامه معلقا أهمية على دوره في تعزيز العلاقات بين البلدين نظرا لمعرفته بالأوضاع في لبنان وقدرته على المساهمة في إيجاد السبل الآيلة الى مساعدة لبنان في الظروف الراهنة.



وحمّل الرئيس عون السفير الأميركي شكره للتهنئة التي وجهها اليه الرئيس الأميركي لمناسبة ذكرى الاستقلال، ولما صدر عنه في مؤتمره الصحافي الأخير عن رغبته في توجيه دعوة للرئيس اللبناني لزيارة الولايات المتحدة الأميركية. وعبّر رئيس الجمهورية عن امتنانه للدعوة وجهوزيته لتلبيتها.

لازاريني

واستقبل الرئيس عون المفوض العام لوكالة "الاونروا"، فيليب لازاريني.

وخلال اللقاء عرض لازاريني لظروف عمل "الاونروا" في ظل الضغوط المالية التي تتعرض لها، كما عرض لاوضاع المخيمات في لبنان، مؤكدا العمل على المحافظة على تقديم الخدمات الأساسية للفلسطينيين نظرا لمحورية دور الوكالة بالنسبة الى هذه الخدمات.



واعرب الرئيس عون عن تقديره للمهام التي تقوم بها "الاونروا" على رغم خفض موازنتها، مشددا على أهمية استمرارها في أداء عملها. وأشار الرئيس عون الى التعاون القائم بين السلطة والسلطة الفلسطينية في مسألة تسليم سلاح المخيمات.