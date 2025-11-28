20
o
بيروت
18
o
طرابلس
20
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
23
o
جونية
13
o
النبطية
12
o
زحلة
11
o
بعلبك
3
o
بشري
16
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
أي مسار للبنان؟
Lebanon 24
28-11-2025
|
22:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت نادين سلام في" اللواء": يستمرُّ التخبط الداخلي حول كيفية تفادي هذه النتائج الكارثية وردم الهوّة بين مؤيّدي سلاح الحزب والمؤمنين بحصرية الشرعية
اللبنانية
. وبين هذا الانقسام المتجذّر، تأتي زيارة البابا لاوون
الرابع عشر
إلى
لبنان
كبارقة أمل، تؤكّد أنّه مهما اشتدّت الأزمات على وطن
الأرز
، يبقى وجوده عنصراً أساسياً في المنطقة ورمزاً للتعايش والتعدّدية التي تُجسّد هبوط الرسالات السماوية على هذه الأرض المقدّسة. وحين تأتي الزيارة تحت شعار «طوبى لفاعلي السلام»، فهي تحمل في طيّاتها رسالة تتجاوز الحدود: العالم يدخل مرحلة سلام واتفاقات، وأيّ طرح آخر محكوم عليه بالسقوط، ولو بالقوّة.
Advertisement
أما الرسالة إلى الداخل اللبناني فهي أوضح: إنّ دعم الكنيسة الكاثوليكية للبنان الرمز، الذي حافظ فيه العيش المشترك على وجود الأقلية
المسيحية
في
الشرق الأوسط
لعقود، يشكّل بحدّ ذاته دعوة صريحة إلى حماية هذا التنوّع، وعدم السماح بالعبث به. فالضمانة الحقيقية لهذا الوجود كانت وستبقى
القضاء
على الفتن والتمسُّك بمبدأ التعايش بعيداً عن عقلية الغالب والمغلوب، القويّ والمستضعف. وقد أثبتت التجربة اللبنانية أنّ سياسة «لا غالب ولا مغلوب» هي الوحيدة القابلة للحياة، وما عداها لا يعني سوى الانهيار.
يطلّع اللبنانيون على اختلاف أطيافهم برجاءٍ وأمل للرسالة البابويّة وما تحمل من معانٍ للسلام، فيما يسود الترقُّب والحذر لما ستحمل أورتاغوس من رسائل مكتوبة بالحديد و النار!
مواضيع ذات صلة
ترقّب لمسار طرح التفاوض واسرائيل تردّ برفع وتيرة تهديداتها للبنان
Lebanon 24
ترقّب لمسار طرح التفاوض واسرائيل تردّ برفع وتيرة تهديداتها للبنان
29/11/2025 08:02:33
29/11/2025 08:02:33
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: إن لبنان موجود على مفترق طرق تاريخي مع فرصة لرسم مسار نحو مزيد من الاستقرار والازدهار الاقتصادي للبنان وشعبه
Lebanon 24
ترامب: إن لبنان موجود على مفترق طرق تاريخي مع فرصة لرسم مسار نحو مزيد من الاستقرار والازدهار الاقتصادي للبنان وشعبه
29/11/2025 08:02:33
29/11/2025 08:02:33
Lebanon 24
Lebanon 24
3 احتمالات أمامه.. أي مسار جوي يسلكه بوتين للقاء ترامب بالمجر؟
Lebanon 24
3 احتمالات أمامه.. أي مسار جوي يسلكه بوتين للقاء ترامب بالمجر؟
29/11/2025 08:02:33
29/11/2025 08:02:33
Lebanon 24
Lebanon 24
قناة آي 24 الإسرائيلية: نتنياهو يواجه انتقادات من أعضاء حزبه بسبب مشروع قرار أميركي يتضمن مسارا نحو دولة فلسطينية وإعطاء ترامب مساحة أكثر مما ينبغي
Lebanon 24
قناة آي 24 الإسرائيلية: نتنياهو يواجه انتقادات من أعضاء حزبه بسبب مشروع قرار أميركي يتضمن مسارا نحو دولة فلسطينية وإعطاء ترامب مساحة أكثر مما ينبغي
29/11/2025 08:02:33
29/11/2025 08:02:33
Lebanon 24
Lebanon 24
الشرق الأوسط
الرابع عشر
الكاثوليك
اللبنانية
المسيحية
مسيحية
القضاء
المسيح
تابع
قد يعجبك أيضاً
لبنان يستعد لاستقبال "بابا السلام" وأورتاغوس في بيروت بعد تل أبيب
Lebanon 24
لبنان يستعد لاستقبال "بابا السلام" وأورتاغوس في بيروت بعد تل أبيب
01:00 | 2025-11-29
29/11/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث سير مروع ليلا بين 3 سيارات في بعلبك
Lebanon 24
حادث سير مروع ليلا بين 3 سيارات في بعلبك
00:38 | 2025-11-29
29/11/2025 12:38:14
Lebanon 24
Lebanon 24
هدا ما تريده إسرائيل لعدم المساس باتفاق الترسيم البحري
Lebanon 24
هدا ما تريده إسرائيل لعدم المساس باتفاق الترسيم البحري
23:12 | 2025-11-28
28/11/2025 11:12:43
Lebanon 24
Lebanon 24
فرنسا تتشدد حيال نزع السلاح
Lebanon 24
فرنسا تتشدد حيال نزع السلاح
23:08 | 2025-11-28
28/11/2025 11:08:52
Lebanon 24
Lebanon 24
تركيا تعترض وتخلط أوراق الترسيم البحري
Lebanon 24
تركيا تعترض وتخلط أوراق الترسيم البحري
22:44 | 2025-11-28
28/11/2025 10:44:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تهديد ينشره أدرعي.. هذا أول رد إسرائيلي على نعيم قاسم
Lebanon 24
تهديد ينشره أدرعي.. هذا أول رد إسرائيلي على نعيم قاسم
12:55 | 2025-11-28
28/11/2025 12:55:11
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة عن اغتيال طبطبائي.. ضابط عمره 23 عاماً خطّط لقتله!
Lebanon 24
مفاجأة عن اغتيال طبطبائي.. ضابط عمره 23 عاماً خطّط لقتله!
01:39 | 2025-11-28
28/11/2025 01:39:48
Lebanon 24
Lebanon 24
دولة ترسل مليارات إلى لبنان.. تقريرٌ إسرائيليّ يحدّدها!
Lebanon 24
دولة ترسل مليارات إلى لبنان.. تقريرٌ إسرائيليّ يحدّدها!
15:23 | 2025-11-28
28/11/2025 03:23:27
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر جديد عن الـ50 دولاراً.. ما الذي تمّ اكتشافه؟
Lebanon 24
خبر جديد عن الـ50 دولاراً.. ما الذي تمّ اكتشافه؟
16:02 | 2025-11-28
28/11/2025 04:02:58
Lebanon 24
Lebanon 24
إقرأوا ما قيل عن الحرب في لبنان.. تقريرٌ إماراتي يشرح
Lebanon 24
إقرأوا ما قيل عن الحرب في لبنان.. تقريرٌ إماراتي يشرح
13:00 | 2025-11-28
28/11/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
01:00 | 2025-11-29
لبنان يستعد لاستقبال "بابا السلام" وأورتاغوس في بيروت بعد تل أبيب
00:38 | 2025-11-29
حادث سير مروع ليلا بين 3 سيارات في بعلبك
23:12 | 2025-11-28
هدا ما تريده إسرائيل لعدم المساس باتفاق الترسيم البحري
23:08 | 2025-11-28
فرنسا تتشدد حيال نزع السلاح
22:44 | 2025-11-28
تركيا تعترض وتخلط أوراق الترسيم البحري
22:32 | 2025-11-28
عون وسلام يتمايزان في ملف سلاح حزب الله وهذه هي الخلفيات
فيديو
بعد أنباء ارتباطه بدينا الشربيني.. فنانة شهيرة تكشف عن علاقتها بكريم عبد العزيز (فيديو)
Lebanon 24
بعد أنباء ارتباطه بدينا الشربيني.. فنانة شهيرة تكشف عن علاقتها بكريم عبد العزيز (فيديو)
02:26 | 2025-11-28
29/11/2025 08:02:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. قداس للبابا لاوون الرابع عشر في إسطنبول
Lebanon 24
بث مباشر.. قداس للبابا لاوون الرابع عشر في إسطنبول
01:58 | 2025-11-28
29/11/2025 08:02:33
Lebanon 24
Lebanon 24
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
Lebanon 24
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
02:38 | 2025-11-19
29/11/2025 08:02:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24